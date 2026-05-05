Extremadura recibirá 6,2 millones para combatir la pobreza infantil y proteger a las familias vulnerables

Extremadura recibirá 6,2 millones de euros del Gobierno central para reforzar la atención a la pobreza infantily la protección de las familias en situación de vulnerabilidad. La partida forma parte de la distribución de 200 millones de euros aprobada este martes por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El objetivo de estos fondos es financiar programas de acción social gestionados por las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales. Las ayudas se destinarán a cubrir necesidades básicas de las familias más vulnerables, con especial atención a los hogares con menores, familias monomarentales, numerosas o residentes en el medio rural.

En este sentido, cabe indicar que el departamento ministerial que dirige Pablo Bustinduy defiende que esta inversión del Ejecutivo de Pedro Sánchez "refuerza unos servicios sociales públicos, accesibles y de calidad, capaces de ofrecer respuestas ante situaciones de necesidad".

Tres líneas

La inversión se articula en tres grandes líneas. La primera contempla 2,7 millones para Extremadura dentro de un programa estatal dotado con 65 millones, destinado a proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza o exclusión. Estas ayudas podrán emplearse en alimentación, higiene, ropa, material escolar, comedor o suministros básicos del hogar. Se incluye también el programa VECA para garantizar alimentación, ocio y cultura a los menores durante las vacaciones escolares, además de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.

Una segunda partida asigna a la comunidad 629.000 euros para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar situaciones de violencia contra la infancia. El programa apuesta por perfiles profesionales vinculados al trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como por una mayor coordinación con centros educativos y sanitarios.

Por último, Extremadura recibirá 2,8 millones de euros dentro del plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, destinado a garantizar servicios como orientación social, ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y programas de prevención e inserción social. También se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida para personas en situación de especial vulnerabilidad.

Prestación universal por crianza

La partida aprobada llega después de que el Gobierno incluyera en febrero la prestación universal por crianza en la actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Esta iniciativa prevé ayudas de hasta 200 euros mensuales por hijo, lo que supondría 2.400 euros al año, y deberá desarrollarse normativamente e incorporarse a los próximos Presupuestos Generales del Estado antes de entrar en vigor.

En Extremadura hay actualmente 162.152 menores de 18 años, según el INE, que podrían convertirse en potenciales beneficiarios de esta ayuda. Además, un informe de Unicef estima que la implantación de la prestación universal por crianza reduciría la pobreza infantil en la comunidad en torno a un 9%, lo que situaría a Extremadura entre las regiones más beneficiadas por la medida. A escala nacional, la organización calcula que permitiría sacar de la pobreza a unos 530.000 niños.