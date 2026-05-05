El campo extremeño acelera su decidida transformación hacia la era digital

«Aquel que no digitalice su explotación va a tener complicada su continuidad». Esta fue una de las principales conclusiones de la tercera edición de ‘Planeta Agro: la voz del mundo rural’, un circuito de jornadas técnicas impulsado por AgroBank, la línea de negocio especializada en el sector agroalimentario de CaixaBank.

El encuentro de expertos fue organizado por El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, de Grupo Prensa Ibérica, para debatir sobre sostenibilidad, digitalización y la cada vez más urgente transformación tecnológica del sector agroalimentario. En esta ocasión, la mesa de expertos tuvo como título ‘Extremadura Agro-Tech: del campo al futuro’. La jornada técnica fue conducida por la periodista Ainhoa Miguel.

Pedro A. Martínez, director de AgroBank en la Territorial Castilla-La Mancha y Extremadura. / Carlos Gil

Pedro Antonio Martínez, director de AgroBank en la Territorial Castilla-La Mancha y Extremadura, explicó el papel de la entidad en la financiación del sector. «Y en el caso de la financiación es donde encontraréis a AgroBank, la línea de negocio específica de CaixaBank para el sector agroalimentario, un aliado estratégico», indicó.

Martínez subrayó que AgroBank acompaña al sector, a sus empresas y a sus trabajadores con una propuesta de valor especializada, financiando al sector agroalimentario en Extremadura con más de 1.000 millones de euros. El dato, añadió, es relevante: «uno de cada dos agricultores y ganaderos de este país está con AgroBank. Tenemos el mejor equipo especializado y, al ser el primer banco de España en número de oficinas, también somos la entidad más cercana».

Esa cercanía, profesionalización y fortaleza, explicó, es la que permite a AgroBank acompañar y asesorar a las empresas del sector en cualquier proyecto que quieran acometer, desde el inicio hasta su crecimiento y expansión.

«AgroBank financiando al sector agroalimentario en Extremadura con más de 1.000 millones» Pedro A. Martínez — Director de AgroBank en la Territorial Castilla-La Mancha y Extremadura

La innovación es otra de las fortalezas de AgroBank. La entidad tiene en marcha el programa AgroBank Tech Digital Innovation, que acaba de seleccionar en abril a los 15 proyectos de startups más innovadores del país, con propuestas sobre tecnologías transformadoras, gestión inteligente del agua, economía circular, biotecnología, innovación en envasado, almacenamiento y logística, así como plataformas de datos y trazabilidad inteligente.

Pedro Antonio Martínez avanzó, además, que próximamente AgroBank inaugurará el hub de innovación para el sector agroalimentario ubicado en Tarazona de la Mancha, en Albacete, con una superficie de 50 hectáreas. Su objetivo será acelerar la digitalización agroalimentaria y reforzar la seguridad y la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

«En un territorio como el nuestro es fundamental estar cerca del sector agroalimentario, pues vertebra el medio rural. La modernización, la digitalización y la sostenibilidad ya no son una opción. AgroBank permite productos muy concretos para que los profesionales puedan producir más con menos recursos. En esa apuesta estamos en primera persona», afirmó.

Para Martínez, invertir en digitalización es invertir en futuro. Lo ilustró con el caso de un cliente que «estaba 24 horas al frente de su explotación» y cuyo hijo ya no quería continuar en esas condiciones. «Para ello es necesario mejorar las condiciones económicas. AgroBank tiene un grupo de gestores especialistas que están muy cerca del cliente, asesorándole en todos sus trámites y seguros», señaló.

En cuanto al futuro del sector, destacó su resiliencia. «Es un sector que va a continuar y mejorar», afirmó. Y cerró su intervención con una advertencia clara: «Aquel que no digitalice su explotación va a tener complicada su continuidad».

José Luis Llerena, director del Ctaex / Carlos Gil

Dinamizador de I+D

José Luis Llerena, director del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex), recordó la evolución del centro durante el último cuarto de siglo. Explicó que nació tras el abandono en Badajoz de un centro de investigación de Nestlé, cuando las cooperativas se unieron para comprar las instalaciones y poner en marcha Ctaex.

«Lo mejor que hicimos fue atraer talento. Nuestros jóvenes tienen que salir fuera, pero debemos darles oportunidades para volver, y para eso hay que modernizar y digitalizar», defendió. En este tiempo, añadió, Ctaex ha sido «un dinamizador del sistema público de I+D», acercando grupos de investigación de la universidad a las empresas y ayudando a las micropymes a fijar territorio.

«Ctaex ha sido un excelente dinamizador del sistema público de Investigación+Desarrollo» José Luis Llerena — Director del Ctaex

Entre los programas de los que se mostró más orgulloso citó uno de innovación y talento con el que se han formado 186 jóvenes, de los cuales el 86% se han quedado en las empresas en las que realizaron su formación. También destacó proyectos con Natac Biotech, la DOP Torta del Casar, Fundecyt y Grupo Arranz para lograr que el cardo y las plantas medicinales tengan cero residuos, así como el uso del tabaco como planta biofactoría.

Llerena recordó también que, gracias a la innovación y a la pericia de los agricultores, se ha multiplicado por dos la productividad del tomate. En este contexto reivindicó el cultivo de cáñamo, empleado en la rotación de cultivos y útil, en el caso del tabaco, para detener el ciclo de los nematodos. «Tenemos que trabajar para que se regule el uso de la planta entera», concluyó.

Carmen Moreno, gerente de Cooperativas Agro alimentarias Extremadura. / Carlos Gil

Digitalizar, una necesidad

Carmen Moreno, gerente de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura, explicó que para gestionar unas 200 cooperativas y miles de agricultores y ganaderos cuenta con un gran equipo técnico, aunque la mejor forma de trabajar es a través de consejos sectoriales —aceituna, vino, tomate y otros— a los que se suman dos consejos horizontales de mujeres y jóvenes. «Se trata de tejer redes. Tenemos una red enorme de muchísimos agricultores», indicó.

Moreno coincidió en que la digitalización es ya una necesidad. «Gracias al impulso de la Junta conseguimos digitalizar a 1.500 agricultores y ganaderos, desde el uso de plataformas básicas de arado y pastoreo hasta el visor Sigpac», explicó. Añadió que Cooperativas Agroalimentarias participa cada vez en más proyectos europeos junto a entidades como Ctaex y ha creado un departamento específico para impulsarlos. «Tenemos por primera vez un proyecto con Sudamérica y llevaremos el modelo cooperativo extremeño a Perú», avanzó.

«El campo es una profesión digna y las administraciones están para ayudar, junto con las cooperativas» Carmen Moreno — Gerente de Cooperativas Agro alimentarias Extremadura

La gerente puso el foco también en el relevo generacional. «Está claro que ningún chico joven va a estar 24 horas al frente de una explotación. Solo un 9% de nuestros cooperativistas son menores de 40 años», advirtió. Por ello, defendió la necesidad de buscar fórmulas para que las cooperativas puedan asumir la gestión de explotaciones cuando el titular se jubile y también apoyar a los ganaderos cuando se van de vacaciones.

«La divulgación es lo fundamental. El campo es una profesión digna y las administraciones están para ayudar, junto con las cooperativas», señaló Moreno, que aseguró ver «con mucho optimismo» el futuro del cooperativismo pese a lo convulso de la situación geopolítica.

Cetarsa se moderniza

Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa, realizó una radiografía del sector tabaquero extremeño. «A veces no es fácil visualizar el sector. Como dijo Fernández Vara: nosotros no producimos fumadores, sino hoja de tabaco», recordó. Se trata, explicó, de un producto muy regulado, del que España produce menos del 10% del tabaco que consume.

Más de 800 explotaciones se dedican a este cultivo, que genera además miles de puestos de trabajo indirectos. Cetarsa cuenta con 300 trabajadores en sus instalaciones. «Por eso hay que cuidar el tabaco en Extremadura, que da vida a la zona norte de la región. Es un cultivo social y más del 50% de sus trabajadores son mujeres. Los pueblos donde se cultiva tabaco han ganado población», defendió.

«Tenemos que hacer una fábrica moderna, porque eso va a suponer mejorar la calidad del tabaco» Juan Andrés Tovar — Presidente de Cetarsa

Tovar aseguró que el sector está «razonablemente bien» y recordó que en los últimos tres años los precios del tabaco se han multiplicado por dos. También valoró positivamente la última PAC y confió en que la próxima mantenga la misma línea de apoyo. «Cetarsa ha contratado un millón de kilos más de tabaco este año, un 7% más que la vez anterior. Hay un número importante de jóvenes que se incorporan al sector y esa debe ser la base de nuestro campo. Si hay relevo generacional, aguantaremos bien. Y en el tabaco, a día de hoy, lo hay», afirmó.

No obstante, señaló algunos problemas, especialmente la prohibición por parte de Bruselas de productos utilizados en la producción de tabaco para los que todavía no se han encontrado alternativas. También recordó que Cetarsa compra el 70% del tabaco nacional y es la única que presta asistencia técnica permanente a los cultivadores.

El presidente de Cetarsa avanzó además que la compañía ha iniciado una renovación interna, con una planta solar, la electrificación de carretillas y un plan de digitalización a cuatro años. «Tenemos que hacer una fábrica moderna, porque eso va a suponer mejorar la calidad y la rentabilidad de nuestros productos», añadió.

En cuanto al cáñamo industrial, Tovar explicó que es una planta que mejora las tierras y puede ser útil en la rotación de cultivos. La maquinaria del tabaco, señaló, puede utilizarse también para este cultivo, y Cetarsa podría realizar una primera transformación en una de sus fábricas. Por ello, pidió al nuevo Gobierno extremeño que impulse este cultivo, que puede complementar al tabaco y a otros sectores.

Clausura

La clausura corrió a cargo de César Corcho, director comercial de Red de CaixaBank en Extremadura, quien agradeció el trabajo realizado por Ctaex y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. En cuanto a Cetarsa, recordó que se crió en Coria y que en su juventud estuvo repelando tabaco rubio y negro.

«Tenemos que dar voz al mundo rural, que es donde está la riqueza. La modernización pasa por impulsar el mundo agrario y lo que hacemos es apoyarlo desde AgroBank, donde hablamos el lenguaje del agricultor», afirmó. Corcho defendió que la inteligencia artificial incrementará la productividad en todas las áreas y reivindicó la labor social vinculada a CaixaBank.

En este sentido, recordó que la Fundación ‘la Caixa’ destinará este año 6,5 millones de euros a Extremadura, además de más de 655.000 euros en 24 proyectos de apoyo a programas sociales.

Noticias relacionadas

María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, explicó en la salutación a los expertos que. «el objetivo es poner a los agricultores en el centro, no de sustituirlos sino de dotarlos de mejores herramientas para que el campo sea más atractivo para las nuevas generaciones».