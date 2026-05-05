Educación busca docentes de forma urgente para cubrir ocho plazas en Extremadura

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha activado un nuevo llamamiento urgente para cubrir ocho plazas docentes en centros públicos no universitarios de Extremadura. La convocatoria se ha abierto este martes, 5 de mayo, a las 14.00 horas, y el plazo para presentar solicitudes permanecerá disponible hasta este jueves, 7 de mayo, a las 9.00 horas.

El procedimiento se dirige a vacantes que ya habían sido ofertadas en llamamientos telemáticos anteriores y que no han llegado a adjudicarse. Educación recurre así de nuevo a esta vía extraordinaria para intentar cubrir puestos en distintas especialidades con necesidades inmediatas en institutos, un conservatorio y un colegio público de la región.

¿Dónde se ubican las plazas?

En concreto, el llamamiento incluye una plaza de Matemáticas a media jornada en el IES Extremadura de Mérida; una de Portugués en el IES Vegas Bajas de Montijo; dos de Informática en el IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata; una de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos en el IES Zurbarán, también en Navalmoral de la Mata; y una de Sistemas y Aplicaciones Informáticas a media jornada en el IESO Los Barruecos de Malpartida de Cáceres.

La lista se completa con una vacante de Piano en el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres y una plaza de Música itinerante en el CEIP Muñoz Torrero de Cabeza del Buey.

Las incorporaciones tendrán, según la convocatoria, una duración variable en función de cada puesto. Algunas plazas tienen fecha prevista hasta mayo o junio, mientras que otras figuran con fecha por determinar, aunque en todos los casos se fija como límite máximo el 30 de junio de 2026.

Solicitudes en Profex

Las personas interesadas no tienen que formar parte necesariamente de una lista docente previa. Podrán participar quienes estén o no integrados en las listas ordinarias, supletorias o extraordinarias, siempre que cuenten con la titulación exigida para la especialidad correspondiente.

La solicitud deberá realizarse a través del formulario disponible en Profex, dentro del apartado de llamamientos urgentes. La documentación requerida tendrá que remitirse en formato PDF y con un tamaño máximo de 1,9 Mb antes de que concluya el plazo. La convocatoria advierte de que no se tendrán en cuenta las solicitudes enviadas fuera de plazo ni las presentadas por una vía distinta al formulario web.

Requisitos y orden de adjudicación

Los aspirantes deberán acreditar la titulación necesaria para cada puesto. En el caso de las plazas del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, será obligatorio contar además con la formación pedagógica y didáctica exigida por la normativa, como el máster habilitante para profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, o las acreditaciones equivalentes admitidas en la convocatoria.

El orden de adjudicación dará prioridad, en primer lugar, a los integrantes de las listas ordinarias de la especialidad; después, a quienes formen parte de las listas supletorias; en tercer lugar, a los aspirantes de las listas extraordinarias; y, si siguieran quedando plazas sin cubrir, a personas ajenas a esas bolsas, que serán ordenadas según su expediente académico.

Comunicación por teléfono

La adjudicación de las vacantes se comunicará por teléfono y se publicará también en la web de llamamientos urgentes de Profex. La Administración realizará un primer intento de llamada al número indicado en la solicitud y, si no consigue contactar, repetirá una sola vez pasados diez minutos. Si tampoco obtiene respuesta, ofrecerá la plaza a la siguiente persona candidata.

El nombramiento tendrá carácter extraordinario y no supondrá la incorporación del aspirante seleccionado a ninguna lista de espera de interinos. La fecha para presentar la documentación original y la incorporación al centro se comunicará durante la llamada telefónica.

La instrucción también recoge que perderán sus derechos quienes ya estén ocupando una plaza o sustitución dentro del ámbito de gestión de la Dirección General de Personal Docente, no se personen en la Delegación Provincial de Educación en la fecha indicada, no presenten la documentación requerida, no acrediten los requisitos exigidos o presenten discrepancias entre lo declarado en la solicitud y lo justificado posteriormente.