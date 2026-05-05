Un estudio de la Universidad de Extremadura abre nuevas vías contra las infecciones graves

Un estudio publicado en la revista 'Science Immunology', con participación de la Universidad de Extremadura (UEx), ha identificado un nuevo papel del bazo en el refuerzo de la respuesta inmunitaria frente a infecciones persistentes o graves. La investigación, de carácter internacional y liderada por el Centro de Biología Molecular de la Inflamación de la Universidad de Münster, en Alemania, ha contado con la colaboración de investigadores del grupo Inmunofisiología: Estrés, Ejercicio, Envejecimiento y Salud de la UEx.

El trabajo revela que el bazo no solo contribuye a aumentar la producción de neutrófilos —un tipo de glóbulo blanco fundamental en la primera línea de defensa del organismo— cuando la médula ósea no es suficiente, sino que también genera células con características diferentes y una mayor capacidad antimicrobiana.

Los neutrófilos son las células inmunitarias más abundantes en la sangre y las primeras en actuar ante una infección, una inflamación u otro daño. Habitualmente se producen en la médula ósea, pero en situaciones de inflamación prolongada, como ocurre en infecciones persistentes, cáncer, estrés o enfermedades inflamatorias crónicas, el organismo activa un mecanismo de emergencia para mantener su suministro.

Los hallazgos

En ese contexto, las células madre y progenitoras hematopoyéticas pueden desplazarse a órganos secundarios como el bazo, donde se produce la denominada hematopoyesis extramedular. Hasta ahora, este proceso se consideraba una respuesta secundaria destinada principalmente a incrementar el número de neutrófilos cuando la médula ósea resultaba insuficiente.

Sin embargo, el estudio demuestra que los neutrófilos generados en el bazo son cualitativamente distintos a los producidos en la médula ósea. Aunque presentan un menor grado de madurez, muestran una actividad reforzada y mejores propiedades antimicrobianas.

"No es tanto una cuestión de aumento de neutrófilos, sino de su adaptación y diferenciación", explica el investigador de la UEx y coautor del estudio, Miguel Palomino. Según señala, la hematopoyesis en el bazo da lugar a neutrófilos con propiedades diferentes y con una capacidad antimicrobiana superior. Otro de los hallazgos es que el bazo preactiva estos neutrófilos mediante la señalización de interferón tipo I, un grupo de proteínas que alertan y activan a las células frente a la presencia de patógenos.

Los resultados abren la puerta al desarrollo de nuevas estrategias para reforzar la respuesta inmunológica en infecciones graves o persistentes. Además, podrían contribuir a modular la acción de los neutrófilos en patologías como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la inflamación metabólica crónica.