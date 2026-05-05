Extremadura afianza su liderazgo en playas de interior y eleva a ocho sus banderas azules: ubicación y servicios

Extremadura ha vuelto a situarse a la cabeza del país en número de banderas azules en aguas continentales. La comunidad contará con ocho distintivos para la próxima temporada estival, uno más que el año pasado, tras recuperar la playa Isla del Zújar, en Castuera. El listado se ha conocido este martes en Madrid, durante el acto organizado por la Secretaría de Estado de Turismo y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entidad que concede estos títulos en España.

Siete de las playas reconocidas están en la provincia de Badajoz y una en la de Cáceres. Revalidan el sello la Costa Dulce de Orellana la Vieja, primera de Extremadura en obtener una bandera azul, en 2010; La Dehesa, en Cheles, reconocida por primera vez en 2019; la de Campanario; Los Calicantos, en Casas de Don Pedro; El Espolón-Peloche, en Herrera del Duque; Talarrubias-Puerto Peña, en Talarrubias, todas incorporadas en 2022; y Cancho del Fresno, en Cañamero, que consiguió el distintivo en 2023.

A ellas se suma la recuperación de la bandera azul para la playa Isla del Zújar, en Castuera, después de las obras de mejora acometidas durante el pasado año. El avance permite a Extremadura pasar de siete a ocho playas distinguidas y reforzar una posición que mantiene por quinto año consecutivo en el ámbito de las zonas de baño continentales.

En el conjunto del país, España ha alcanzado en 2026 un total de 794 banderas azules, 44 más que en 2025. De ellas, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas. Extremadura figura en el listado estatal con ocho playas, una más que el año anterior, y un puerto deportivo en la provincia de Badajoz, concretamente el de Orellana.

La bandera azul distingue la calidad de las aguas, la seguridad, la accesibilidad, los servicios, la información a los usuarios y la educación ambiental. En el caso de las playas de interior, el reconocimiento ha ido ganando peso en los últimos años al poner el foco en zonas de baño situadas en embalses y entornos naturales alejados del litoral.

Playa del Cancho del Fresno, en Cañamero. / Cedida

Cancho del Fresno, la bandera cacereña

Cancho del Fresno, en Cañamero, vuelve a ser la única playa de la provincia de Cáceres con bandera azul. El enclave se sitúa en el embalse del mismo nombre, dentro del entorno del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, lo que añade al baño un atractivo natural y paisajístico singular.

La zona se estrenó como playa acondicionada y logró desde el primer momento el reconocimiento de ADEAC, convirtiéndose en la primera playa cacereña con bandera azul. Cuenta con baños, merenderos, acceso adaptado, punto de socorro, parque infantil y zonas de sombra, además de una lámina de agua clara que favorece tanto el baño como la práctica de actividades náuticas o la pesca.

Su ubicación permite completar la jornada con visitas cercanas, como la Cueva de la Chiquita, considerada la primera cueva con pinturas rupestres descubierta en la provincia de Cáceres.

Playa de Los Calicantos, en Casas de Don Pedro. / Cedida

Los Calicantos, un refresco en La Siberia

La playa de Los Calicantos, en Casas de Don Pedro, mantiene su bandera azul en el embalse de Orellana. Se encuentra junto a la carretera que une este municipio con Talarrubias, cerca del puente sobre el embalse, y se ha consolidado como una zona de baño equipada para el verano.

El espacio cuenta con césped, sombrillas, merendero, chiringuito, aparcamiento, vestuarios y aseos. También dispone de acceso mediante rampa hasta la zona de playa y de arbolado próximo, que aporta sombra en los días de más calor.

Su continuidad en el listado confirma el peso del embalse de Orellana como uno de los grandes ejes del baño interior en Extremadura, con varias zonas reconocidas por su calidad y servicios.

Playa de Campanario, en las orillas del pantano de Orellana. / Cedida

Campanario, playa en el embalse de Orellana

Campanario conserva también su bandera azul. Su playa se ubica en la margen izquierda del embalse de Orellana y ofrece una zona artificial de baño amplia, limpia y de fácil acceso.

El espacio dispone de chiringuito, aparcamiento y servicios vinculados al ocio estival. Además del baño, permite la práctica de deportes acuáticos y otras actividades en un entorno natural que ha ido ganando presencia dentro de la oferta turística del municipio.

La inclusión de esta zona en los registros oficiales de aguas de baño ha permitido controlar la calidad del agua y consolidar el enclave como una playa de interior con servicios y garantías para los usuarios.

Playa Isla del Zújar, en Castuera. / Cedida

Isla del Zújar, el regreso al listado

La gran novedad del nuevo listado es la recuperación de la Isla del Zújar, en Castuera. La playa vuelve a contar con bandera azul y permite a Extremadura elevar su cifra total hasta ocho distintivos.

Situada a orillas del embalse del Zújar, la zona combina baño, paisaje y actividades al aire libre. Su entorno permite disfrutar de la tranquilidad del embalse, de la observación de fauna y de propuestas deportivas como senderismo, orientación, escalada o deportes náuticos.

El complejo turístico de la Isla del Zújar añade alojamiento, restauración, embarcadero, rutas señalizadas, miradores y actividades recreativas. La playa cuenta con zona de arena, espacio delimitado para el baño, accesibilidad y servicios pensados para un uso familiar. Su regreso al listado tiene además valor simbólico, porque recupera para la comarca de La Serena un distintivo que ya formaba parte de su proyección turística.

Playa de La Dehesa, en Cheles. / Cedida

La Dehesa, el baño extremeño junto a Alqueva

La playa de La Dehesa, en Cheles, vuelve a revalidar la bandera azul. Situada en el pantano de Alqueva, se encuentra a pocos kilómetros del casco urbano y muy cerca de la frontera con Portugal.

El enclave está integrado en un paisaje de dehesa extremeña y cuenta con zona de baño, césped, arena, aparcamientos, parque infantil, sombrillas, merenderos y chiringuito. Su ambiente familiar y su proximidad al embarcadero de Cheles han favorecido el desarrollo de actividades vinculadas a la navegación, los deportes náuticos, el senderismo, las rutas en bicicleta y la degustación de productos de la zona.

La playa refuerza así el papel de Alqueva como destino compartido entre agua, naturaleza y turismo transfronterizo.

Playa de El Espolón-Peloche, en Herrera del Duque; / Cedida

El Espolón-Peloche, naturaleza en La Siberia

La playa de El Espolón-Peloche, en Herrera del Duque, mantiene su distintivo en el embalse de García de Sola. El enclave se sitúa junto a Peloche, a los pies de la sierra del mismo nombre y dentro del ámbito de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

La zona combina baño, paisaje y biodiversidad. El entorno está vinculado a espacios de la Red Natura 2000, con valores ornitológicos que la convierten en un punto atractivo para los aficionados a la observación de aves. A su alrededor se suceden sierras, riscos y rutas que conectan el baño con el senderismo, el cicloturismo y el patrimonio natural.

La playa dispone de zonas de recreo, parque infantil, chiringuito, merendero, embarcadero, arbolado, acceso adaptado y espacios diferenciados para el baño. También cuenta con plataforma flotante y rampas para embarcaciones, lo que amplía las posibilidades de pesca, navegación y ocio acuático.

Playa Costa Dulce, en Orellana la Vieja. / Cedida

Orellana, la costa más dulce

Orellana la Vieja vuelve a ocupar un lugar central en el mapa regional de las banderas azules. Su playa dulce fue la primera playa de interior de España en conseguir este reconocimiento, en 2010, y desde entonces se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del baño de calidad en Extremadura.

La zona se asienta en una península que se adentra en el embalse de Orellana, con un complejo turístico que combina playa, puerto deportivo, alojamientos, restauración y actividades náuticas. El entorno ha crecido como destino de verano, pero también como espacio turístico durante el resto del año, apoyado en el paisaje de los grandes embalses y en una oferta vinculada al agua, la naturaleza y la gastronomía local.

El Puerto Deportivo de Orellana la Vieja mantiene, además, su condición de único puerto de interior certificado con bandera azul en España, una distinción que revalida de manera ininterrumpida desde 2018, según ha destacado la Junta.

Playa de Talarrubias-Puerto Peña, en Talarrubias, tambiñen en el corazón de La Siberia. / Cedida

Talarrubias-Puerto Peña, agua y aves en García de Sola

Talarrubias-Puerto Peña conserva su bandera azul en el pantano de García de Sola, en las proximidades de la presa. La playa permite el baño, la navegación y la práctica de deportes náuticos en un entorno marcado por el agua y por la presencia de aves.

El espacio cuenta con aparcamiento, merendero, sombrillas, áreas recreativas, embarcadero y un centro de ocio con cafetería y restaurante. Su entorno natural permite además la observación de especies como buitres leonados, azores o mochuelos, lo que suma valor ambiental a una zona pensada para el descanso y las actividades acuáticas.

La playa se ha consolidado como una de las referencias de La Siberia para quienes buscan una alternativa de baño interior con servicios y contacto directo con el paisaje.

Cinco centros azules

Extremadura también ha conseguido que cinco centros de interpretación renueven la distinción como centro azul, otorgada por ADEAC a municipios con bandera azul que desarrollan acciones de educación ambiental y sensibilización en sostenibilidad.

En la provincia de Badajoz revalidan este reconocimiento el Centro de Interpretación de los Humedales Isla del Zújar y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de La Serena, ambos en Castuera, así como el Centro Azul de Sostenibilidad Medioambiental de Alange.

En la provincia de Cáceres continúan con este reconocimiento el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque Villuercas, Ibores, Jara y el Centro de Interpretación de la ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque, en Cañamero.

En toda España, ADEAC ha reconocido en 2026 un total de 104 centros azules, de los que cinco están en Extremadura.

Un distintivo para dos años

La edición de 2026 incorpora una particularidad. El Jurado Internacional Bandera Azul ha concedido los galardones para un periodo de dos años, 2026-2027, como mecanismo de transición temporal ante la evolución de los requisitos internacionales de acreditación y los cambios normativos europeos. ADEAC subraya, no obstante, que la bandera azul queda condicionada al cumplimiento continuo de los criterios y a las verificaciones que se realizarán durante 2027.

La Dirección General de Turismo ha señalado que trabaja de manera coordinada con ADEAC para impulsar la implantación y consolidación de este sello de calidad en la región, dentro de la apuesta por reforzar el posicionamiento de Extremadura como destino de turismo azul, sostenible y de calidad reconocida.