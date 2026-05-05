Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura

El nuevo Ejecutivo de coalición de María Guardiola ha dado este martes el primer paso para completar su estructura administrativa con la aprobación de los primeros decretos de ceses y nombramientos de la XII legislatura. La decisión permite empezar a cubrir el segundo escalón político de la Junta de Extremadura con 35 designaciones repartidas por prácticamente todas las consejerías.

El organigrama aprobado el pasado 30 de abril, en el primer Consejo de Gobierno de la nueva etapa política, fijó una estructura de 10 consejerías, dos de ellas vicepresidencias, y una administración que necesitará al menos 60 altos cargos para su funcionamiento. Por tanto, todavía quedan puestos por cubrir en varias áreas.

La batería de ceses responde en buena medida a la reorganización del Gobierno tras la entrada de Vox y a la desaparición, transformación o cambio de competencias de varias consejerías de la anterior legislatura. Los nombramientos aprobados en Consejo de Gobierno reflejan tanto la continuidad de perfiles de la etapa anterior como la incorporación de nuevos responsables en las áreas asumidas por Vox.

Los nombramientos

La primera tanda sitúa ya a los principales responsables de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que dirige Óscar Fernández Calle. En este departamento, se ha incorporado a Eliseo Fernández Fernández al frente de Servicios Sociales, Infancia y Familia, y a María José Tovar Pérez al Instituto de la Juventud de Extremadura. Esta vicepresidencia concentra, entre otras materias, Servicios Sociales, Infancia y Familia, Juventud y Cooperación Internacional al Desarrollo.

También se completa buena parte del equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, la otra cartera en manos de Vox, dirigida por Juan José García. El departamento contará con José María Guerrero Pérez en la secretaría general; José Antonio Delgado Sánchez en Regadíos e Infraestructuras Rurales; Julio Antonio Rojas Pastor en Agricultura y Ganadería; Mercedes Mazo Tomé en Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural; y Miguel Gutiérrez Creus en Política Agraria Comunitaria.

En la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, que encabeza Abel Bautista, David González Gil asumirá la secretaría general; Marcelino Ollé Sesé seguirá vinculado a Comunicación y Relaciones Informativas; José Antonio Bayón Carvajal pasa a Prevención y Extinción de Incendios Forestales; y Pablo Hurtado Pardo se ocupará de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Esta vicepresidencia gana peso en el nuevo organigrama al asumir la coordinación de emergencias, el Plan Infoex, acción exterior, comunicación y otros organismos estratégicos.

La nueva Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, dirigida por Mercedes Morán, absorbe parte de las competencias que en la anterior legislatura estaban repartidas entre Agricultura, Gestión Forestal y Educación, Ciencia y Formación Profesional. Su equipo queda integrado por María Concepción Montero Gómez, Víctor del Moral Agúndez, Raquel Pastor López, José Manuel Benítez Medina, Diego Sánchez Duque, Juan Eloy Rodríguez Ucedo y María de los Ángeles Muriel González, que asumirán áreas como industria y minas, ciencia e innovación, desarrollo territorial, cooperativas, política forestal y desarrollo rural.

En Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, que mantiene Elena Manzano, continuará María Inmaculada Núñez Arroyo como responsable de la secretaría general. En Economía, Empleo y Transformación Digital, bajo la dirección de Guillermo Santamaría, el nuevo esquema sitúa a Celina Pérez Casado en Economía, Empresa y Comercio; a Juan Carlos Preciado Rodríguez en Transformación Digital e Inteligencia Artificial; y a Antonio Fernández Requejo en Servicios Digitales Críticos.

Uno de los cambios más relevantes se produce en el ámbito sanitario. En la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, que continúa en manos de Sara García Espada, María del Pilar Nogales Perogil será la número dos del departamento; Silvia Teresa Torres Piles asumirá Planificación, Formación y Calidad; y Encarnación Solís Pérez se pondrá al frente del Servicio Extremeño de Salud. Su nombramiento supone el relevo al frente del SES en el arranque de la nueva legislatura.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, ahora dirigida por Laureano León, incorpora a Isabel Gutiérrez de la Barreda Mena, Santiago Amaro Barril y José Luis Gil Soto para gestionar la estructura administrativa, Deportes y Cultura. En Educación y Formación Profesional, con Sandra Valencia como nueva consejera, se incorporan Francisco Eugenio Pozo Pitel, José Pedro Catalán Durán, José Luis Jiménez Rubio, Carmen Gómez Labrador y Gonzalo Blanco Gallego, que se repartirán las áreas de gestión general, Educación, centros e infraestructuras educativas, innovación e inclusión y servicios educativos complementarios.

Por último, en Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que dirige Francisco Ramírez, Lidia López Paniagua continuará al frente de la secretaría general del área de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana. Cabe destacar que, además de estos ámbitos estratégicos, la consejería mantiene competencias para la vertebración territorial, como infraestructuras viarias, movilidad, transporte y urbanismo.