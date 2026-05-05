Iberdrola refuerza el papel de Valdecañas como gran 'gigabatería' del Tajo

El desarrollo del bombeo hidráulico va a jugar un papel clave en el futuro del almacenamiento energético y en la transición renovable. La puesta en marcha de estos sistemas es importante porque soluciona uno de los grandes problemas de un sistema eléctrico con mucha energía renovable como el español: cómo guardar electricidad cuando sobra y recuperarla cuando hace falta. Dicho de otro modo, convierte la electricidad generada por tecnologías variables, como la fotovoltaica o la eólica, en energía gestionable. El bombeo no produce electricidad nueva por sí solo —al contrario, la consume—, pero permite usar mejor estas tecnologías verdes y estabilizar la red.

Presa de Valdecañas. / Iberdrola

Cómo funciona

En una central de bombeo reversible se recurre a electricidad barata o excedentaria para bombear agua a un embalse superior. Esa energía puede proceder, por ejemplo, de la producción solar al mediodía o de la eólica en horas de baja demanda. Después, cuando aumenta el consumo o baja la producción renovable, esa agua se deja caer para generar electricidad. Además, es un sistema libre de emisiones.

Extremadura, territorio estratégico

Extremadura es una de las regiones donde el bombeo resulta especialmente interesante por la existencia de importantes embalses y sistemas hidráulicos que pueden adaptarse o ampliarse. Dentro de la región es la cuenca del Tajo la que está concentrando la puesta en marcha de estos proyectos de la mano de Iberdrola, que ahora acaba de informar de la implantación de mejoras tecnológicas en la central de bombeo de Valdecañas. Su puesta en servicio permite incrementar la capacidad total del sistema con 355 megavatios (MW) de potencia y 210 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento adicionales.

Entre Alcántara y Valdecañas

“Esta instalación ya ha realizado sus primeros bombeos con éxito”, asevera la compañía a través de una nota de prensa. Iberdrola subraya que se trata de una 'gigabatería' generada con la conexión de dos de los mayores embalses de Europa, Alcántara y Valdecañas. “La nueva configuración de Valdecañas incluye, además, una batería hibridada de 15 MW y 7,5 MWh”, añade. La capacidad de almacenamiento que se gana, precisa, equivale al consumo medio anual de 60.000 hogares, a más de cuatro millones de baterías de vehículo eléctrico o a más de dos semanas de todo el consumo de energía eléctrica en Extremadura.

“Este aumento mejorará la gestión de la demanda energética, especialmente en periodos de alta necesidad”, esgrime la eléctrica, al tiempo que subraya que la coordinación integral de los embalses de Valdecañas, Torrejón, Alcántara y Cedillo en el curso del Tajo, a los que se suma el control del afluente Tiétar mediante bombeo, “permite laminar las avenidas, reducir el riesgo de inundaciones, conservar ecosistemas y crear reservas estratégicas de agua para todo el año”.

Almacenar energía para usarla más tarde

“El sistema Torrejón-Valdecañas funciona como una 'gigabatería' hidráulica, capaz de mover agua a niveles superiores en las horas en que sobra energía renovable”, destaca Iberdrola, cuyas instalaciones hidroeléctricas en Extremadura totalizan 2.000 MW de potencia instalada. “Es exactamente el mismo principio que una batería: almacenar energía para usarla más tarde”, lo que hace posible “aprovechar excedentes solares y eólicos” que, de otra forma, “se perderían”. Asimismo, estas centrales maximizan las reservas hídricas, ya que movilizan el agua hacia embalses donde existe capacidad desde otros que se han llenado por las lluvias.

Mejoras sin nuevas obras civiles

Las actuaciones ejecutadas han tenido “un alcance exclusivamente electromecánico”, con la renovación de equipos que permiten aportar una mayor flexibilidad. Todo ello se ha realizado sin necesidad de nuevas infraestructuras civiles ni modificación de los niveles de los embalses. Tampoco ha habido que afrontar la construcción de nuevas líneas de transporte eléctrico, al aprovechar las existentes, recoge la citada nota.

Un marco estable

"En el actual contexto de transición desde las energías fósiles hacia fuentes renovables, como la eólica y la solar, el almacenamiento energético resulta clave", remacha la compañía. Iberdrola defiende que estas tecnologías permiten equilibrar los sistemas eléctricos y optimizar el aprovechamiento de la energía generada. No obstante, para facilitar su desarrollo plantea la necesidad de "concesiones hidráulicas de larga duración y de un mecanismo de estabilización de ingresos adecuado".