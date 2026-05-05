Empleo
El paro baja con fuerza en Extremadura y deja 7.801 desempleados menos que hace un año
El número de incritos en las oficinas de empleo de la región se sitúa en 62.868 tras un descenso mensual del 3,59% en abril
El mercado laboral extremeño cerró abril con una notable reducción del paro registrado. La comunidad contabilizó 62.868 personas desempleadas, lo que supone 2.342 parados menos que en marzo, una caída del 3,59%, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La evolución también es positiva en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos interanuales, Extremadura cuenta con 7.801 personas desempleadas menos, lo que representa un descenso del 11,04% respecto a abril del pasado ejercicio.
Sector servicios
La bajada del desempleo en la región se enmarca en la tendencia registrada en el conjunto del país, donde el paro disminuyó en 62.668 personas durante abril, un 2,6% menos que el mes anterior. El recorte estuvo impulsado especialmente por el sector servicios, que concentró la mayor parte de la caída.
Con este nuevo descenso, España reduce por primera vez desde junio de 2008 el número total de parados por debajo de los 2,4 millones. En concreto, el país cerró abril con 2.357.044 personas inscritas como desempleadas en los servicios públicos de empleo, según ha destacado el ministerio.
Los datos por provincias
Por provincias, en la de Badajoz, el descenso se cifra en 1.667 personas (-3,91 por ciento) sobre marzo, así como ha caído en 5.187 ciudadanos (-11,24 por ciento) en tasa interanual, para situar el número total de desempleados en 40.980.
En cuanto a la de Cáceres, 675 personas accedieron al mercado laboral, así como ha bajado en 2.614 personas en tasa interanual (-10,67 por ciento, hasta situar en 21.888 el número total de parados.
Mientras, por sexos en Extremadura el paro en abril alcanza a 40.760 mujeres y a 22.108 hombres. Por edades, se registran 5.091 desempleados menores de 25 años (2.593 féminas y 2.498 varones); así como 57.777 parados del resto de edades (38.167 mujeres y 19.610 hombres).
Asimismo, y según Europa Press, el paro en abril en la región ha bajado en todos los sectores. En concreto, ha bajado en 1.514 personas en Servicios (hasta los 46.565 desempleados totales); en 348 personas en Agricultura (con 4.371 parados en total); en 194 personas en Industria (con 3.233 desempleados); en 177 personas en el colectivo de sin empleo anterior (con 4.552 parados); y en 109 personas en Construcción (con 4.147 desempleados totales).
Finalmente, en cuanto a los contratos en abril en Extremadura se han registrado 32.032, lo que supone 2.758 más que en marzo (+9,42 por ciento) y 5.723 más en tasa interanual (+21,75 por ciento).
Del total de contratos en la región, 8.677 han sido indefinidos y 23.355 temporales.
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