El PIB extremeño crece un 2,5%, pero se queda atrás ante las regiones más dinámicas

Extremadura comenzó 2026 con crecimiento económico, aunque de nuevo por debajo del promedio nacional. El Producto Interior Bruto (PIB) regional aumentó un 2,5% en el primer trimestre del año en tasa interanual, dos décimas menos que el conjunto del país, que avanzó un 2,7%, según la estimación publicada este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El dato sitúa a la comunidad en la zona baja de la tabla autonómica, pese a mantener una evolución positiva.

También en la comparación con el trimestre anterior, la economía extremeña creció por debajo de la media nacional. En tasa intertrimestral, el PIB de Extremadura aumentó un 0,5%, frente al 0,6% registrado para el conjunto de España. La Airef ha publicado la estimación del PIB de las comunidades autónomas correspondiente al primer trimestre de 2026 una vez conocido el avance trimestral del PIB nacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades

Según ese dato, la economía española creció un 0,6% entre enero y marzo, dos décimas menos que en el trimestre anterior, mientras que la tasa interanual se elevó hasta el 2,7%. En términos interanuales, la Comunidad Valenciana fue la región con mayor crecimiento del PIB, con un avance del 3,2%, seguida de la Comunidad de Madrid, con un 3,1%, y Andalucía, con un 2,8%. Estas tres comunidades fueron las únicas que superaron la media nacional.

En el extremo contrario se situó Asturias, que presentó la menor cifra de crecimiento, con un 1,9%. Le siguieron el País Vasco (2,1%), Aragón y Navarra, ambas con un incremento del 2,2%. Extremadura (2,5%) compartió registro con Cantabria y la Región de Murcia. Por encima quedaron Castilla-La Mancha, con un crecimiento del 2,6%, y Baleares, Canarias, Castilla y León y Cataluña, todas ellas con una tasa idéntica a la media nacional (2,7%). Por debajo de Extremadura se situaron también La Rioja (2,4%) y Galicia (2,3%).

Evolución trimestral

En la evolución trimestral, la Comunidad de Madrid destacó como la economía más dinámica, con un crecimiento del 0,8%, por delante de Murcia y Baleares, ambas con un 0,7%. Todas ellas superaron el crecimiento medio nacional, situado en el 0,6%. En el lado opuesto, Castilla y León registró el menor avance trimestral, con un 0,4%. Extremadura, junto con la Comunitat Valenciana, Cantabria y Aragón, anotó un crecimiento del 0,5%, una décima por debajo de la media española.

Los datos reflejan que la economía extremeña mantiene una senda de crecimiento al inicio de 2026, pero sin alcanzar el ritmo del conjunto del país ni el empuje de las comunidades que lideran la expansión económica. Extremadura sigue avanzando, aunque lo hace desde posiciones más moderadas y lejos del dinamismo mostrado por territorios como la Comunidad Valenciana, Madrid o Andalucía.