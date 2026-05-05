Tres pruebas de natación en Extremadura recaudarán fondos en apoyo sanitario para Mozambique

El calendario extremeño de aguas abiertas tendrá este año una dimensión añadida a la competición. La Federación Extremeña de Natación y la Fundación Vicente Ferrer han firmado un acuerdo para incorporar el circuito regional al proyecto Brazadas Solidarias, de forma que las tres pruebas previstas contarán con una vertiente solidaria a beneficio de la ONGD.

Brazadas Solidarias es una iniciativa que une deporte y compromiso social y convierte cada prueba de natación en una oportunidad de apoyo a proyectos de cooperación. Con esta alianza, que incluye las travesías de El Anillo, el embalse de Proserpina y Orellana, la federación vincula su calendario deportivo a una causa solidaria de alcance internacional.

La primera cita será la travesía de El Anillo, prevista para el 11 de julio en Guijo de Granadilla, en la provincia de Cáceres. Después llegará la del embalse de Proserpina, el 25 de julio en Mérida, y el circuito se cerrará con la travesía de Orellana, el 12 de septiembre.

La firma del acuerdo se ha celebrado en Almendralejo y ha contado con la participación del presidente de la Federación Extremeña de Natación, José Antonio Amaya, y del delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona.

Apoyo sanitario en Mozambique

Los fondos recaudados a través de esta colaboración se destinarán al proyecto que la Fundación Vicente Ferrer desarrolla en Mozambique para combatir el VIH, la tuberculosis, la desnutrición y las enfermedades crónicas. El objetivo es contribuir al funcionamiento de los servicios de salud del Hospital Carmelo, situado en Chókwè, y reforzar la atención en consultas externas, hospitalización y laboratorio.

El acuerdo permite que una competición con arraigo creciente en Extremadura se vincule a una causa internacional. La natación en aguas abiertas, que aprovecha espacios naturales y embalses de la región, se convierte así también en una herramienta de sensibilización para deportistas, clubes, organizadores e instituciones.

"Para la Fundación Vicente Ferrer es muy importante seguir tejiendo alianzas con entidades que entienden el deporte como una herramienta útil para transformar la sociedad. Que la Federación Extremeña de Natación se sume a Brazadas Solidarias representa un paso muy valioso, porque incorpora a este movimiento solidario a nadadores, clubes, organizadores e instituciones de toda Extremadura", ha señalado Rafael Carmona.

Deporte y responsabilidad social

El presidente de la federación, José Antonio Amaya, ha subrayado que este convenio permite que el circuito extremeño de aguas abiertas mantenga su atractivo deportivo y añada, al mismo tiempo, un componente de sensibilización y compromiso social. La intención, según ha trasladado la entidad, es que cada prueba tenga un valor añadido más allá del resultado deportivo.

Brazadas Solidarias busca precisamente unir deporte y compromiso social. La iniciativa plantea cada evento de natación como una oportunidad para apoyar proyectos de cooperación de la Fundación Vicente Ferrer y para implicar a participantes y entidades locales en una causa común.

Este año, según la Fundación Vicente Ferrer, Brazadas Solidarias organizará o coorganizará más de 30 eventos y espera reunir a más de 8.000 deportistas en distintas pruebas de natación en aguas abiertas por todo el país.

"Con Brazadas Solidarias queremos demostrar cómo se pueden hacer aportaciones humildes pero sólidas para impulsar una sociedad mejor desde todos los sectores, con liderazgo, convicción, entusiasmo y muchas ganas de cambiar el mundo", ha explicado Rafael Carmona.

Un circuito extremeño con calendario cerrado

La incorporación del circuito extremeño refuerza la presencia de Brazadas Solidarias en el ámbito deportivo regional y amplía la red de colaboración que la iniciativa mantiene con federaciones, clubes, ayuntamientos y organizadores de pruebas.

En Extremadura, la propuesta tendrá tres escenarios reconocibles para los aficionados a las aguas abiertas: El Anillo, en el entorno del embalse de Gabriel y Galán; Proserpina, en Mérida; y Orellana, uno de los enclaves habituales para la práctica deportiva vinculada al agua en la región.

La alianza nace, según la nota difundida por las entidades, con la voluntad de convertir cada brazada en algo más que un gesto deportivo. El objetivo es que nadadores, clubes y organizadores contribuyan, desde Extremadura, a sostener servicios sanitarios básicos en una zona de Mozambique donde la Fundación Vicente Ferrer mantiene proyectos de atención a la población.