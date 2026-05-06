Almendralejo acoge un simulacro de emergencias por inundaciones

El Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo ha sido escenario de un simulacro de emergencias basado en la recreación de una inundación de gran magnitud, con afección directa a la población y a diversas infraestructuras. El ejercicio ha implicado la activación del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Extremadura (INUNCAEX) y ha permitido poner a prueba la capacidad de respuesta de los distintos cuerpos intervinientes en un contexto de catástrofe. Durante el desarrollo del simulacro se han movilizado equipos de intervención, seguridad, asistencia sanitaria, logística, apoyo técnico y atención psicosocial, en una actuación coordinada que ha simulado una situación real de emergencia.

La iniciativa, organizada por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura junto a Telefónica, ha tenido como eje central la interoperabilidad de las comunicaciones. En este sentido, uno de los elementos más innovadores ha sido la utilización de tecnología 5G Slicing, que permite crear redes virtuales específicas dentro de la red general para garantizar comunicaciones estables incluso en escenarios de saturación. Además, se han empleado servicios MCX de misión crítica —voz, vídeo y datos, integrados con sistemas de radio tradicionales, demostrando la eficacia de la coordinación tecnológica entre diferentes plataformas.

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En el simulacro han participado efectivos del 112, bomberos del CPEI, Infoex, Protección Civil, personal sanitario del SES, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, además de profesionales del Colegio de Psicólogos y del Colegio de Trabajadores Sociales, contemplándose también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El objetivo principal ha sido evaluar la rapidez y eficacia de las comunicaciones entre los distintos equipos, detectar posibles deficiencias y mejorar los protocolos de actuación conjunta. Durante la jornada, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas y ha agradecido a la Secretaría General de Emergencias la elección de la ciudad para acoger este proyecto piloto. El regidor ha subrayado que “el Ayuntamiento de Almendralejo ha estado siempre dispuesto a colaborar en iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad”, poniendo en valor que el sistema ha demostrado su funcionamiento en situaciones donde las comunicaciones convencionales pueden colapsar. Este simulacro se enmarca en la necesidad de reforzar la preparación ante catástrofes cada vez más frecuentes.