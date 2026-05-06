Europa presiona al Gobierno para frenar el cierre de Almaraz y abrir la puerta a su continuidad hasta 2040

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recomendado este miércoles al Gobierno de España que suspenda el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos 2040 y estudie la viabilidad de nuevas ampliaciones conforme a las mejores prácticas internacionales. El informe, de carácter no vinculante, supone un nuevo pronunciamiento político en Bruselas a favor de la continuidad de una instalación considerada estratégica para Extremadura por su impacto energético, industrial y laboral.

Edición: Almudena Villar Novillo

Un informe europeo que pide revisar el calendario nuclear

El texto aprobado reclama al Ejecutivo central que paralice “cualquier medida” dirigida al cierre de Almaraz o de otras centrales nucleares en España, y le insta a reconsiderar su política de abandono de la energía nuclear. Los eurodiputados consideran que una decisión de esta magnitud debe sustentarse en criterios técnicos, económicos, sociales y medioambientales, y no en planteamientos ideológicos.

Interior de una de las dos piscinas de combustible usado de la Central Nuclear de Almaraz. / El Periodico

La resolución procede de la misión de eurodiputados que visitó la central cacereña el pasado mes de febrero, a petición de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’. Durante aquella visita se abordó el impacto que tendría el cierre de la planta en el Campo Arañuelo, tanto en el empleo directo e indirecto como en la estabilidad del sistema eléctrico y en la lucha contra la despoblación.

Almaraz, empleo y suministro eléctrico

El informe aprobado en Bruselas incluye recomendaciones para que el Gobierno lleve a cabo una evaluación transparente del impacto del cierre, mantenga un diálogo eficaz con todas las partes implicadas y valore las consecuencias socioeconómicas y medioambientales de cualquier decisión sobre la infraestructura energética nacional. Almaraz es una de las principales referencias industriales de Extremadura y su continuidad se ha convertido en una reivindicación central para instituciones, trabajadores y municipios del entorno.

La misión de eurodiputados visita las instalaciones de la central en febrero pasado. / El Periodico

El presidente de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, Fernando Sánchez, ha afirmado que el informe europeo supone “un respaldo incontestable” a la continuidad de la central y "a la necesidad" de "continúe por tres motivos fundamentales: para garantizar el suministro eléctrico de nuestro país, para completar el compromiso con la transición energética y para mantener y crear industrias y empleo local de calidad que evite la despoblación”, ha declarado Sánchez. El representante de la plataforma ha advertido además de que España no puede actuar “a contracorriente” de otros países europeos en plena transición energética.

La Junta exige al Gobierno que reconsidere el cierre

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que el mensaje llegado desde el Parlamento Europeo es “contundente y claro”. “El Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos”, ha señalado Guardiola en un comunicado remitido por el PP. La jefa del Ejecutivo regional ha defendido que la continuidad de la central es clave para garantizar empleo, competitividad industrial y soberanía energética.

Guardiola ha recordado que Almaraz sostiene el empleo de unas 4.000 familias en la comarca del Campo Arañuelo y ha subrayado que “lo que es bueno para Europa también tiene que ser bueno para Extremadura”. La presidenta extremeña ha insistido en que España no puede condenar al cierre a una infraestructura que considera estratégica para la región y para el conjunto del país.

Concentración de trabajadores de la Central de Almaraz, este miércoles. / El Periódico

En la misma línea, el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha defendido que el Gobierno regional ha hecho todo lo que estaba en su mano para mantener abierta la central. “El Gobierno regional, en el que está Vox, ha hecho todo lo que puede hacer un Gobierno regional para mantener esa central nuclear (...). Ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal”, ha señalado Fernández. El Ejecutivo autonómico vuelve así a situar la presión sobre el Gobierno central y sobre la fiscalidad que afecta a la rentabilidad de la planta.

La plataforma alerta de desindustrialización y despoblación

Patricia Rubio, jefa de la Oficina Técnica de Operación de la central y miembro de la plataforma y del colectivo ‘Mujeres por Almaraz’, ha advertido de las consecuencias que tendría el cierre para el sistema eléctrico y para el territorio. “El cierre de Almaraz, una central que produce electricidad para cuatro millones de hogares de todo el país y que está considerada como una de las más seguras del mundo, se traduciría en mayor dependencia energética de fuentes fósiles, inseguridad de suministro y encarecimiento de la factura eléctrica que paga cada ciudadano”, ha afirmado Rubio. También ha alertado de que la clausura supondría desindustrialización, pérdida de miles de empleos locales y nacionales y un agravamiento del problema demográfico.

Para la plataforma, la decisión sobre Almaraz debe abordarse desde una perspectiva técnica y estratégica. Sus representantes defienden que la central puede seguir contribuyendo a la estabilidad de la red, al suministro eléctrico bajo en emisiones y al mantenimiento de actividad económica en una comarca especialmente dependiente de la instalación.

Enmiendas de Vox con apoyo del PP

El texto final incorporó a última hora varias enmiendas de Vox que recibieron el apoyo del PP, entre ellas la referencia a la posible continuidad de Almaraz hasta 2040 y un tono más crítico con el calendario de cierre. El informe expresa preocupación por la inestabilidad reciente del sistema eléctrico y por el impacto que podría tener la desconexión de la central cacereña en la seguridad de suministro.

Políticos y representantes de la plataforma 'Sí a Almaraz', recientemente en Bruselas. / El Periodico

La misión parlamentaria estuvo integrada por eurodiputados de distintos grupos de la derecha y la ultraderecha europea, entre ellos los polacos Bogdan Rzonca, Kosma Złotowski y Marcin Sypniewski, el popular griego Fredis Beleris y el neerlandés Sebastian Kruis. También acudieron como observadores varios representantes españoles, entre ellos Elena Nevado del Campo, Nacho Sánchez Amor, Juan Carlos Girauta y Diego Solier.

El calendario de cierre sigue sobre la mesa

El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español y empresas propietarias establece que el primer reactor de Almaraz deje de funcionar el 1 de noviembre de 2027 y que el segundo cierre el 31 de octubre de 2028. Sin embargo, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central, solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030.

Reunión con eurodiputados en el Ayuntamiento de Navalmoral, en febrero de este año. / Toni Gudiel

La decisión final queda pendiente del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, paso previo a la resolución del Gobierno. Mientras tanto, el pronunciamiento de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo añade presión política al debate sobre el futuro de Almaraz, una central que se ha convertido en símbolo de la pugna entre cierre nuclear, transición energética y defensa del empleo en Extremadura.

Debate abierto entre energía nuclear y ecologismo

La defensa de la continuidad de Almaraz contrasta con el rechazo de organizaciones ecologistas como Greenpeace, contrarias a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. El debate, que enfrenta argumentos sobre seguridad, coste, dependencia energética, emisiones y empleo, continuará ahora en el ámbito nacional con Extremadura pendiente de una decisión clave para su futuro industrial.