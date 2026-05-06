Extremadura blinda los productos de bellota: solo contarán los cerdos criados en parcelas aptas de montanera

La palabra 'bellota' no empieza en la etiqueta, ni en el secadero, ni en el mostrador donde el consumidor elige un jamón, una paleta o una caña de lomo. Empieza antes, en la dehesa, en las parcelas declaradas para montanera y en el control de los animales que podrán dar origen a productos ibéricos con esa designación de calidad. Extremadura ha publicado en el Diario Oficial regional las condiciones de manejo para los cerdos destinados a productos “de bellota”, un trámite técnico que cobra especial valor en un momento de máxima sensibilidad para el sector ibérico por el debate abierto en torno a la pureza racial y al uso de las menciones de calidad.

El anuncio, fechado el 14 de abril y publicado en el DOE, se ampara en el Real Decreto 4/2014, que regula la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. Su objetivo es dar publicidad a las condiciones de manejo de los animales que dan origen a productos con la designación “de bellota”, una categoría directamente vinculada al aprovechamiento de la montanera y al engorde de los cerdos en la dehesa.

Parcelas identificadas

La clave está en que las parcelas y recintos utilizados para alimentar a los animales cuyos productos vayan a comercializarse con la mención de bellota deben estar identificados en la capa montanera incluida en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). No basta, por tanto, con la procedencia genérica del animal ni con una declaración amplia de manejo: el aprovechamiento de los recursos de la dehesa debe quedar vinculado a superficies concretas, con una disponibilidad real de arbolado, bellota y carga ganadera admisible.

Ese control es esencial porque el valor del “de bellota” se apoya precisamente en un modelo productivo singular: animales que aprovechan los recursos naturales de la dehesa durante la montanera, en un ecosistema que combina encinas, alcornoques, pastos y manejo extensivo. Es ahí donde Extremadura tiene uno de sus principales argumentos frente a cualquier intento de rebajar la exigencia del término ibérico o de diluir la diferencia entre un producto ligado a la dehesa y otro que solo cumple mínimos legales.

Las entidades de inspección son las encargadas de valorar cada año la disponibilidad de bellota antes de la entrada de los animales en montanera. Esa revisión anual añade una capa de garantía al proceso, porque no todas las campañas son iguales ni todas las parcelas tienen la misma capacidad de alimentación. La norma tiene en cuenta la superficie arbolada cubierta y la carga ganadera máxima admisible, dos factores decisivos para evitar que se certifiquen como “de bellota” animales que no hayan contado con recursos suficientes en el campo.

Un debate de fondo

La publicación del DOE llega, además, con el sector pendiente del movimiento realizado por Guijuelo, cuya modificación del pliego ha permitido abrir la puerta a productos procedentes de animales con un 50% de raza ibérica. La decisión ha provocado el rechazo de otras denominaciones de origen, entre ellas Dehesa de Extremadura, Jabugo y Los Pedroches, que han advertido del riesgo de confundir al consumidor y de devaluar una denominación históricamente asociada a estándares más exigentes.

El contraste con Extremadura es evidente. Mientras Guijuelo ha defendido una ampliación de la materia prima susceptible de amparo, Dehesa de Extremadura ha reforzado en los últimos años el camino contrario: acotar más el producto protegido y vincularlo a una mayor pureza racial. De hecho, la modificación promovida por la DOP extremeña se planteó para amparar únicamente productos procedentes de cerdos ibéricos 100%, con el argumento de incrementar la excelencia del producto y establecer nuevas restricciones a la comercialización bajo su sello.

De este modo, con el anuncio en el DOE de este miércoles, Extremadura no solo ordena el manejo de los animales destinados a productos de bellota; también refuerza una producción basada en tres pilares: raza, territorio y alimentación en montanera. En un mercado donde el término ibérico agrupa realidades muy distintas, desde animales cruzados hasta cerdos de raza pura, la trazabilidad se convierte en una herramienta de defensa para el productor y en una garantía para el consumidor.

La fuerza de la dehesa

El debate es significativo. Un cerdo 50% ibérico puede cumplir determinados requisitos de la norma general, pero no representa el mismo modelo que un animal 100% ibérico criado y engordado en la dehesa durante la montanera. Tampoco tiene el mismo gancho comercial ni el mismo vínculo con el territorio. Por eso las denominaciones más exigentes temen que una apertura excesiva de los pliegos termine debilitando la percepción del conjunto del ibérico, especialmente en mercados donde el consumidor no siempre distingue entre raza, alimentación, manejo y origen.

La dehesa extremeña aparece, en ese contexto, como un argumento económico y ambiental. No es solo el paisaje que sostiene la producción del cerdo ibérico de bellota, sino también un ecosistema que necesita rentabilidad para conservarse. Cuanto más claro sea el vínculo entre producto, parcela, montanera y pureza, mayor será la capacidad del sector para defender precios, diferenciar calidades y evitar que el valor añadido se diluya en etiquetas menos exigentes.