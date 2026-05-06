El extremeño Agustín Torres es el nuevo secretario general de Cooperación Territorial

El extremeño Agustín Torres Herrero ha ascendido en el organigrama del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como nuevo secretario general de Cooperación Territorial, un puesto clave en la coordinación de las relaciones del Estado con las comunidades autónomas, las entidades locales y las delegaciones del Gobierno.

El nombramiento ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros dentro de los ajustes derivados de la salida de Arcadi España, hasta ahora número dos del departamento, que ha pasado a ocupar el Ministerio de Hacienda. Ese movimiento ha provocado a su vez el nombramiento de Miryam Álvarez como secretaria de Estado de Política Territorial, cargo al que llega desde la Secretaría General de Cooperación Territorial, ahora asumida por Torres.

De Plasencia al núcleo territorial del Gobierno

Agustín Torres, nacido en Plasencia el 11 de febrero de 1965, es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social desde la promoción de 1991. También ha participado en el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE Business School.

Hasta ahora ocupaba la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, también en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Desde ese puesto ha asumido responsabilidades vinculadas a la gestión de recursos humanos, materiales y presupuestarios de las delegaciones del Gobierno, además de su coordinación con el resto de departamentos ministeriales.

Su vacante al frente de esa dirección general será cubierta ahora por Pilar González Puente, según los cambios aprobados en el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres.

Un perfil de larga trayectoria administrativa

El nuevo secretario general de Cooperación Territorial cuenta con una amplia carrera en la Administración General del Estado. Entre julio de 2018 y enero de 2020 fue secretario general de Inmigración y Emigración, y anteriormente había desempeñado cargos de responsabilidad en distintos ministerios y organismos públicos.

También fue gerente de la UNED entre septiembre de 2017 y junio de 2018, y vocal asesor en la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre marzo de 2012 y septiembre de 2017.

Antes de esa etapa, había sido director general de Organización Administrativa y Procedimientos en la Secretaría de Estado de Función Pública, director general de Inmigración y director general de Emigración en la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

Del ámbito migratorio a la coordinación territorial

La trayectoria de Torres también incluye puestos de dirección y coordinación dentro de la estructura administrativa del Estado. Fue jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Administraciones Públicas entre abril de 2004 y noviembre de 2005, jefe de área en la Subdirección General de Acción Social y Formación y, con anterioridad, director de programa y jefe de área en la Subdirección General de Coordinación con las Delegaciones del Gobierno.

Su carrera pública arrancó además con responsabilidades en Ceuta, donde fue director de Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social en 1994 y director provincial del INEM entre febrero de 1995 y julio de 1996.

Con este recorrido, el nombramiento sitúa a un alto funcionario extremeño en uno de los puestos de mayor peso dentro de la arquitectura territorial del Gobierno central.

Coordinación con comunidades y ayuntamientos

La Secretaría General de Cooperación Territorial es el órgano directivo encargado de impulsar y coordinar las competencias del Ministerio en materia de política territorial autonómica y local. De ella dependen funciones vinculadas a la cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las entidades locales.

Entre sus competencias figuran la coordinación de la política territorial de los departamentos ministeriales a través de las delegaciones del Gobierno, la asistencia a la Administración General del Estado en el territorio, el impulso de las relaciones de cooperación con las administraciones territoriales y el seguimiento jurídico de los proyectos normativos desde el punto de vista de la distribución de competencias.

También asume materias relacionadas con el régimen local, la cooperación con los ayuntamientos, los programas nacionales y europeos de aplicación en el ámbito local y la potenciación del uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado.

Un ascenso con sello extremeño

El nombramiento de Agustín Torres supone la llegada de un perfil extremeño, técnico y con larga experiencia administrativa a una secretaría general estratégica para la relación entre el Estado y los territorios. Su nuevo cargo lo coloca en el centro de la coordinación institucional con las comunidades autónomas y los gobiernos locales, una responsabilidad especialmente sensible en un ministerio que ha reordenado su estructura tras la salida de Arcadi España.

Noticias relacionadas

Para Extremadura, el ascenso del jurista placentino incorpora además una lectura propia: un funcionario formado en la Universidad de Extremadura y nacido en Plasencia pasa a ocupar una posición de primera línea en la política territorial del Gobierno de España.