Por qué van a la huelga este jueves los técnicos de Infantil de 0 a 3 años en Extremadura

El personal del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, está llamado este jueves, 7 de mayo, a secundar una huelga estatal para denunciar la situación laboral y educativa de una etapa que los sindicatos consideran fundamental para la igualdad de oportunidades, la conciliación y el desarrollo de la infancia. En Extremadura, la protesta tendrá una concentración a las 11.00 horas ante el Edificio III Milenio, en la avenida Valhondo de Mérida, sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

La convocatoria ha sido impulsada por CCOO en el marco de la huelga estatal del sector, que afecta a centros públicos y privados. La movilización llega después de las reivindicaciones planteadas en los últimos días por el colectivo de técnicos y técnicas de Infantil en Extremadura, que reclama menos niños por aula, más personal de apoyo, reconocimiento profesional y mejores condiciones laborales en una etapa que, a su juicio, continúa sin recibir el tratamiento educativo que merece.

Servicios mínimos del 50%

CCOO ha denunciado que, en Extremadura, la Administración regional no ha negociado los servicios mínimos de la huelga, sino que ha impuesto unos servicios mínimos del 50%. El sindicato los considera "abusivos" y sostiene que fueron comunicados el martes 5 de mayo a mediodía, sin margen para denunciarlos ante el juzgado.

La organización defiende que la mejora de las condiciones laborales debe abordarse mediante la negociación colectiva, pero advierte de que también es necesaria una respuesta política y presupuestaria por parte de las administraciones. En su opinión, la dignificación del sector 0-3 "no puede seguir aplazándose".

CCOO hace un llamamiento a las administraciones educativas, a las patronales y al conjunto de la sociedad para avanzar hacia un modelo de Educación Infantil 0-3 digno, público, inclusivo y de calidad. La protesta de Mérida forma parte de un calendario de movilizaciones que culminará con una marcha estatal en Madrid el próximo 23 de mayo.

Demasiados niños por aula

Una de las principales razones de la huelga es el número de menores por aula. CCOO reclama una regulación básica estatal que garantice ratios más bajas y toma como referencia las recomendaciones europeas: cuatro niños por persona adulta en el tramo de 0 a 1 años, seis en el tramo de 1 a 2 años y ocho en el tramo de 2 a 3 años.

UGT Servicios Públicos Extremadura también comparte las reivindicaciones del sector y pone cifras al problema en la comunidad. Según el sindicato, las ratios actuales son de 8 bebés en 0-1 año, 13 menores en 1-2 años y 18 en 2-3 años, unos niveles que, afirma, duplican las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE.

Los sindicatos sostienen que estas cifras dificultan una atención individualizada y aumentan la sobrecarga de unas plantillas que trabajan con menores en una etapa especialmente sensible. El sector insiste en que el 0-3 no debe ser tratado como un servicio asistencial ni como una "guardería", sino como una etapa plenamente educativa.

Más apoyos para la inclusión

Otra de las demandas compartidas es el refuerzo de los apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales. CCOO reclama recursos suficientes y estables para que la inclusión no dependa de la buena voluntad de los equipos educativos, sino de medios reales en las aulas.

UGT plantea que cada alumno o alumna con necesidades educativas especiales compute como dos plazas, con un máximo de un menor con estas características por grupo. El sindicato reclama también la incorporación de personal técnico de apoyo, como ATEs, para garantizar una atención segura, personalizada e inclusiva.

Los sindicatos coinciden en que hablar de inclusión en el ciclo de 0 a 3 años exige ampliar plantillas y no trasladar toda la responsabilidad a profesionales que, según denuncian, ya trabajan con jornadas sobrecargadas y recursos insuficientes.

UGT pide una mesa técnica

UGT Servicios Públicos Extremadura solicitará la constitución urgente de una Mesa Técnica de Escuelas Infantiles para abordar una reestructuración profunda de las condiciones laborales y pedagógicas del primer ciclo de Educación Infantil en la comunidad.

El sindicato recuerda que la realidad del ciclo 0-3 es diversa en el conjunto del Estado, con centros públicos, concertados y privados, marcos laborales distintos e interlocutores diferenciados. Esa pluralidad, según UGT, dificulta la articulación de una convocatoria única de huelga.

En Extremadura, sin embargo, UGT sostiene que la red de 0 a 3 años se configura como un sistema público, universal y gratuito, con un marco propio de negociación. Por ello, considera prioritario abrir un espacio específico de diálogo para negociar mejoras en las escuelas infantiles y en las aulas 1-2 de los CEIP dependientes de la Administración General de la Junta de Extremadura.

Reconocimiento profesional

En materia laboral, los sindicatos reclaman una dignificación profesional del colectivo. CCOO defiende la revisión del convenio estatal para mejorar y homogeneizar progresivamente las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector, así como mecanismos que aseguren igualdad de condiciones para funciones equivalentes, con independencia del modelo de gestión del centro.

UGT pide el encuadre del colectivo en el Grupo II/Grupo B, de acuerdo con la titulación exigida y las responsabilidades del puesto. Mientras se tramita esa reclasificación, el sindicato demanda un aumento del Complemento Específico General por la alta responsabilidad que asume este personal.

También se reclama la equiparación del calendario escolar con el resto de etapas educativas, desde el segundo ciclo de Infantil en adelante, así como cinco horas semanales no lectivas para tareas pedagógicas y burocráticas, como informes, programaciones y evaluación.

Pareja educativa y más inversión

Entre las medidas planteadas figura además la implantación de la pareja educativa, un modelo en el que dos profesionales comparten la responsabilidad del aula. Para los sindicatos, esta fórmula mejoraría la atención al alumnado y evitaría que el personal trabaje en soledad con grupos numerosos.

CCOO reclama avanzar hacia un modelo universal, público, gratuito, equitativo y de calidad, con un plan de inversión estable y finalista que permita integrar plenamente el 0-3 en el sistema educativo, ampliar la red pública de prestación directa y abordar procesos de internalización en escuelas infantiles externalizadas.

Las diputadas de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, Nerea Fernández, Alba Soto y el diputado José Antonio González asisten y apoyan mañana jueves, 7 de mayo, a la concentración de la Plataforma 0-3 Extremadura a las puertas de la consejería de Educación en Mérida.