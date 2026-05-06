Previsión meteorológica
El termómetro despierta en Extremadura tras varios días de fresco: 25 en Badajoz y 23 en Cáceres
Las máximas suben ligeramente en una jornada de cielos poco nubosos, nubes de evolución por la tarde y posibilidad de alguna lluvia débil en el norte montañoso
Extremadura recupera este miércoles, 6 de mayo de 2026, parte del pulso primaveral después de varios días de ambiente más fresco. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos, con nubes de evolución por la tarde, en una jornada marcada por el ligero ascenso de las temperaturas máximas. La lluvia queda muy limitada: no se descarta alguna precipitación dispersa en el norte montañoso.
Las máximas vuelven a subir
El dato más destacado está en el termómetro. Las mínimas se mantienen sin cambios, pero las máximas suben ligeramente. En Badajoz, los valores se mueven entre los 7 grados de mínima y los 25 de máxima, mientras que en Cáceres oscilan entre los 8 y los 23 grados, según la previsión difundida a partir de los datos de Aemet.
Meteored también refleja ese ambiente más suave, aunque con matices por zonas. En Cáceres, marca para este miércoles 21 grados de máxima y 7 de mínima, con nubes y claros y viento moderado del noroeste. A primera hora, la ciudad presenta 10 grados y sensación térmica de 10, con viento flojo del noroeste.
Niebla matinal y nubes por la tarde
La mañana puede dejar brumas y bancos de niebla, especialmente en zonas propensas, antes de que el día avance con cielos más abiertos. Por la tarde, la nubosidad de evolución gana presencia, aunque la inestabilidad queda concentrada en el norte montañoso y sin un escenario de lluvias generalizadas.
El viento sopla del noroeste, flojo en general, lo que mantiene una sensación algo fresca a primeras horas, pero sin impedir que las máximas recuperen terreno durante las horas centrales del día. La Aemet sitúa además el tiempo estable en buena parte de la mitad sur peninsular, con cielos poco nubosos o despejados e intervalos de evolución.
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