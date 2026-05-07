Meteorología
Extremadura afronta un fin de semana de lluvias, tormentas y fuertes vientos que pondrán al norte en alerta amarilla
El norte de Cáceres estará en aviso amarillo el sábado por fuertes lluvias y vientos con rachas muy fuertes, mientras que el domingo continuará la inestabilidad
La primavera sigue entrando en Extremadura con el paraguas preparado. Tras varios días marcados por cielos cambiantes y chubascos, la comunidad afronta un nuevo fin de semana inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente más fresco, especialmente a partir del sábado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso amarillo en el norte de Cáceres para esta jornada, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes.
Este viernes será todavía una jornada de transición. La Aemet prevé cielos nubosos o con intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones y alguna tormenta en el norte de la región, aunque no se descarta algún chubasco disperso en el resto de Extremadura. Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios en el sur y bajarán en el resto. El viento soplará del sur y suroeste, flojo a moderado.
En cuanto a los termómetros, Badajoz se moverá entre los 12 y los 24 grados, mientras que Cáceres registrará una mínima de 12 y una máxima de 21.
El sábado llegará el día más complicado del fin de semana. El norte de Cáceres estará en aviso amarillo entre las 8.00 y las 22.00 horas por lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes. La jornada estará marcada por cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos moderados, que podrán ganar intensidad en algunos puntos. También habrá probabilidad de tormentas dispersas y bancos de niebla en zonas de sierra.
Además, el viento será otro de los protagonistas. Soplará del sur al suroeste, moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios o en descenso, reforzando esa sensación de primavera fresca. En Badajoz se esperan 12 grados de mínima y 23 de máxima, y en Cáceres, 12 y 21 grados.
Domingo
En la jornada del domingo, 10 de mayo, la inestabilidad continuará. El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos moderados y probabilidad de tormentas dispersas. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes o persistentes en el norte y este de la comunidad. Las mínimas se mantendrán sin cambios, pero las máximas bajarán o apenas variarán, dejando una jornada más fresca.
Badajoz tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 22, mientras que Cáceres se quedará entre los 12 y los 20 grados. El viento seguirá soplando del sur y suroeste, moderado y con intervalos de fuerte.
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