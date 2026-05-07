Los docentes extremeños exigen una subida salarial a la nueva consejera y actualizar sus nóminas desde 2025

Las cinco organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria han contactado con la nueva consejera, Sandra Valencia, para reclamar el inicio de una nueva fase de diálogo sobre la homologación salarial de los docentes extremeños. La petición llega en un momento de recomposición del área educativa y con una reivindicación que las organizaciones sindicales mantienen abierta desde hace tiempo: que el personal docente de la enseñanza pública extremeña deje de estar, denuncian, entre los peor pagados del país.

PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos consideran que la negociación debe partir de tres medidas concretas: una subida lineal que garantice la homologación real, el pago retroactivo desde enero de 2025 y la creación de una comisión anual de revisión que permita ajustar las retribuciones extremeñas a las del resto del Estado.

Tres exigencias sobre la mesa

La primera demanda es una subida lineal para el conjunto del profesorado, una fórmula con la que los sindicatos buscan evitar diferencias internas y garantizar que el incremento tenga un efecto general sobre las nóminas docentes.

La segunda exigencia se centra en el calendario. Las organizaciones reclaman que cualquier acuerdo tenga efectos económicos desde enero de 2025, de modo que la actualización salarial no se limite al momento en que se firme una posible negociación, sino que incorpore carácter retroactivo.

La tercera propuesta pasa por constituir una comisión anual de revisión. Según el planteamiento sindical, este órgano serviría para comparar cada año las retribuciones del profesorado extremeño con las del resto de comunidades autónomas y corregir posibles diferencias.

Aviso de movilizaciones

PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos han advertido de que, si no hay una "negociación inmediata" con los nuevos responsables de Educación, tendrán que reanudar "la unidad, la movilización y la implicación del colectivo docente".

Las organizaciones han animado a todos los docentes a mantener el compromiso con las movilizaciones hasta lograr una homologación salarial real. En su comunicado, defienden que esa equiparación debe reconocer "de una vez el valor y la profesionalidad" del personal docente de la enseñanza pública de Extremadura.

Una reivindicación con impacto en toda la enseñanza pública

La reclamación afecta al personal docente de la enseñanza pública no universitaria, un colectivo clave para el funcionamiento de colegios, institutos y otros centros educativos repartidos por toda la región, desde las grandes ciudades hasta los municipios más pequeños.

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El frente sindical se presenta unido en torno a una reivindicación común y sitúa ahora la respuesta en manos de la nueva consejera. La apertura de una negociación permitiría encauzar el conflicto en la mesa sectorial; la ausencia de avances, según han advertido los sindicatos, volvería a activar la presión en la calle y en los centros educativos.