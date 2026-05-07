Hacienda devuelve a los extremeños 46 millones en el primer mes de la renta

La Campaña de la Renta 2025 ha cumplido su primer mes con más movimiento del previsto en Extremadura. Los contribuyentes de la región han presentado ya 162.681 declaraciones, un 5,2% más que en el mismo periodo del año pasado, un avance ligeramente superior al registrado en el conjunto del país, donde el crecimiento ha sido del 4,9% con 7,97 millones de declaraciones contabilizadas.

Ese mayor ritmo se nota también en las devoluciones. Según los datos de la Agencia Tributaria a 6 de mayo, Hacienda ha recibido en Extremadura 125.091 solicitudes de devolución y ya ha pagado 88.667, lo que supone el 70,8% del total. En dinero, los contribuyentes han pedido 77,5 millones de euros y la Agencia ha abonado ya 46,4 millones, casi el 60% del importe solicitado.

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Badajoz concentra más declaraciones

Por provincias, Badajoz suma 103.009 declaraciones presentadas, frente a las 97.335 del año pasado, con un incremento del 5,8%. Cáceres registra 59.672, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior.

La diferencia de peso poblacional también se refleja en las devoluciones. En Badajoz se han solicitado 79.710 y ya se han pagado 56.690, por un importe de 29,5 millones de euros. En Cáceres, las solicitudes ascienden a 45.381 y las devoluciones abonadas a 31.977, con 16,8 millones ingresados.

En los dos casos, más de siete de cada diez devoluciones solicitadas ya han sido abonadas. El porcentaje alcanza el 71,1% en Badajoz y el 70,4% en Cáceres, cifras muy próximas a la media regional.

Saldo positivo previsto para Hacienda

El arranque confirma que las declaraciones a devolver siguen siendo mayoría, aunque la previsión inicial de la campaña apuntaba a un saldo final positivo para Hacienda en Extremadura. La Agencia Tributaria calculaba al inicio del calendario 581.744 declaraciones en la comunidad: 353.754 a devolver, 162.519 a ingresar y 65.471 negativas.

En términos económicos, la previsión era de 227 millones de euros a devolver y 386 millones a ingresar, lo que dejaba un resultado neto estimado de 159 millones para Hacienda en la región.

En el conjunto del país, la Agencia Tributaria ha abonado ya más de 4,49 millones de devoluciones, por un importe de 3.147 millones de euros. También han aumentado las declaraciones con resultado a ingresar, que superan ya los 1,17 millones, un 6% más que el año anterior.

Atención telefónica

La campaña cuenta desde ayer miércoles con la confección de declaraciones por teléfono mediante el plan "Le Llamamos", dirigido a quienes necesitan ayuda personalizada sin desplazarse a una oficina. Este servicio se mantendrá activo hasta el final de la campaña y en el ejercicio anterior permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones en todo el país.

La cita puede solicitarse por internet o a través del servicio automático en el 91 535 73 26. También existe atención con operador en el 91 553 00 71, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas. La Agencia Tributaria recomienda tener preparada toda la documentación cuando llegue la llamada para evitar retrasos y agilizar la presentación. También pide anular la cita si finalmente no se va a utilizar, para que pueda ser aprovechada por otro contribuyente.

Otra de las claves del primer mes ha sido el avance de "Renta Directa", el servicio pensado para declaraciones sencillas que no requieren modificar el borrador. En España se han presentado por esta vía 1,37 millones de declaraciones, un 163% más que el año pasado. Este año, además, se han ampliado los posibles usuarios, entre ellos contribuyentes con préstamo hipotecario y derecho a deducción estatal, nuevos declarantes y algunos casos con deducciones autonómicas.

Avisos para evitar errores

Hacienda comenzará a remitir en próximas fechas las primeras cartas preventivas a contribuyentes que hayan podido cometer errores u omisiones al modificar la información facilitada por la Agencia. El objetivo es que puedan corregir la declaración antes de una eventual comprobación.

La Agencia Tributaria prevé enviar cerca de 130.000 cartas en dos fases, una a mediados de mayo y otra en junio. Si el contribuyente considera que su declaración es correcta, no tendrá que modificarla. Si detecta algún error, podrá corregirlo mediante una declaración rectificativa. El año pasado se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir estos avisos, lo que permitió evitar comprobaciones, intereses o posibles sanciones.

La Agencia también insiste en la conveniencia de revisar el borrador antes de confirmarlo, especialmente en casos con deducciones autonómicas, cambios personales o familiares, inmuebles, alquileres, transmisiones, aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, subvenciones, ayudas públicas o deducciones familiares y por maternidad.

La campaña terminará el 30 de junio, aunque quienes tengan declaración a ingresar y quieran domiciliar el pago deberán presentarla antes del 25 de junio.