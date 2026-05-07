Los universitarios extremeños ya pueden pedir las ayudas Erasmus+ de 200 euros al mes

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la convocatoria de las ayudas complementarias de la Junta para universitarios extremeños seleccionados en el programa Erasmus+ durante el curso 2026-2027, tanto para estudiar como para realizar prácticas en el extranjero. La línea cuenta con 500.000 euros y fija una cuantía de 200 euros mensuales, que podrá solicitarse desde este viernes.

La convocatoria establece dos modalidades. La primera, denominada Erasmus+ Estudios, está dirigida a quienes realicen periodos de formación en instituciones de enseñanza superior de otros países europeos participantes en el programa o de cualquier país socio. La segunda, Erasmus+ Prácticas, se reserva para estancias formativas en instituciones, organizaciones o empresas de otro país europeo incluido en el programa.

El importe mensual podrá percibirse durante un periodo máximo de siete meses, según recoge la convocatoria publicada en el DOE. El objetivo es complementar la financiación que reciben los estudiantes que participan en Erasmus+ y aliviar parte de los gastos asociados a una estancia académica o de prácticas fuera de España, como alojamiento, transporte o manutención.

Quién puede solicitarla

Podrá optar a estas ayudas el alumnado universitario seleccionado dentro del programa Erasmus+, tanto en la modalidad de estudios como en la de prácticas, que curse enseñanzas oficiales en la Universidad de Extremadura.

También podrá solicitarlas el alumnado con vecindad familiar administrativa en Extremadura que esté matriculado en estudios oficiales de Grado en cualquier universidad pública española, siempre que se trate de titulaciones que no se impartan en la UEx o en las que no se haya obtenido plaza en la universidad extremeña por no alcanzar la nota de corte correspondiente.

Trabajo Social

La convocatoria incluye además un supuesto específico para el Grado en Trabajo Social. Las personas matriculadas en estudios presenciales de esta titulación en otras universidades públicas podrán optar a la ayuda aunque su nota de acceso sea superior a la nota de corte de la Universidad de Extremadura, al tratarse de estudios impartidos en un centro adscrito de la UEx.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes y comenzará este viernes, 8 de mayo. Con esta convocatoria, la Junta mantiene una línea de apoyo que busca facilitar la salida al extranjero de universitarios extremeños, tanto para completar parte de sus estudios como para realizar prácticas formativas en empresas, instituciones u organizaciones de otros países.