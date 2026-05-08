Menos diputados controlarán al gobierno de PP y Vox en las comisiones de la Asamblea de Extremadura

Casi siete meses después, la Asamblea de Extremadura comienza a retomar su actividad política ordinaria. Este viernes se han constituido las 11 comisiones permanentes sectoriales, una por cada consejería de la Junta, y como novedad lo han hecho con menos diputados para fiscalizar la acción de gobierno en aras de una mayor "austeridad". Los 11 órganos de control parlamentario de este periodo de sesiones tendrán 11 miembros cada uno, frente a los 13 de la legislatura anterior y los 19 del último Ejecutivo socialista.

Esta reducción, acordada en la Junta de Portavoces del pasado 4 de febrero en función de la proporcionalidad de cada grupo, ha sido defendida por el presidente de la Cámara, Manuel Naharro, como una forma de articular una Cámara "un poquito más austera". El PSOE en cambio, la interpreta como un nuevo intento de silenciar a la oposición en una legislatura marcada por el pacto con Vox. "Menos diputados trabajando en las comisiones es menos voz del pueblo extremeño para fiscalizar al gobierno", ha considerado la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña. / PSOE

Control y fiscalización

Las comisiones parlamentarias son los órganos de trabajo en los que la Asamblea desarrolla la mayor parte de su actividad ordinaria. En ellas se debaten y dictaminan las leyes antes de su aprobación definitiva en el pleno, se tramitan propuestas y comparecencias de consejeros y altos cargos y se ejerce el control y la fiscalización de la acción del gobierno, lo que convierte su composición y funcionamiento en una pieza clave del equilibrio entre mayoría y oposición dentro de la Cámara.

Sus miembros son designados por los grupos parlamentarios en proporción a su representación, por acuerdo de la Junta de Portavoces ratificado por la Mesa de la Asamblea. Tras la constitución de la Cámara el pasado mes de febrero, se pusieron en marcha la Diputación Permanente y las comisiones genéricas: Reglamento, Control de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Asuntos Europeos, Armonización, Peticiones y Estatuto de los Diputados.

Tras la formación de gobierno, se añaden las comisiones sectoriales, que suelen coincidir con las consejerías de la Junta: el PP presidirá ocho de ellas, Vox dos (Desregulación y Agricultura, sus áreas en el Ejecutivo) y el PSOE una (Hacienda y Presupuestos). Todas se han constituido este viernes con 11 miembros: cinco del PP, tres del PSOE, dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura. A lo largo de la legislatura se pueden sumar otras de carácter no permanente (entre ellas las de investigación, por ejemplo), así como ponencias o grupos de trabajo técnicos dentro de una comisión concreta.

Menos diputados

En la pasada legislatura las comisiones parlamentarias estaban formadas por 13 miembros: cinco del PSOE, cinco del PP (estaban empatados a 28 diputados), dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura.

En base a los resultados del 21D no se podía hacer un reparto proporcional manteniendo 13 miembros, de forma que se ha optado por disminuir, en lugar de aumentar el número, para articular una Cámara "un poquito más austera". "Todos los grupos están representados, todos los grupos pueden hacer preguntas, presentar iniciativas y hablar en las comisiones. "No se ha intentado callar la voz absolutamente de nadie", afirma Naharro.

Críticas del PSOE

"No se puede poner un bozal al Parlamento ni se puede reducir la representatividad de los ciudadanos, que es la tarea y el trabajo para el que nos pagan a los diputados y diputadas de la Asamblea de Extremadura", ha defendido al respecto la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña.

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Según ha avanzado, el PSOE ya ha elevado una propuesta a la Junta de Portavoces para que Naharro reconsidere la decisión de reducir el número de diputados que componen las comisiones parlamentarias. Rosiña considera además que el argumento de austeridad que esgrime el PP "se cae por su propio peso cuando ahora hay más consejerías que antes, más altos cargos que antes y, por tanto, más comisiones que antes".