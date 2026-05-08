El mapa de las viviendas vacías en Extremadura: los pueblos con más casas cerradas

Extremadura cuenta con 123.000 viviendas vacías, una cifra que sitúa a la comunidad por encima de la media nacional en proporción de inmuebles desocupados. Según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del consumo eléctrico, el 17,6% del parque residencial extremeño no registra uso habitual, frente al 14,4% de media en España.

El dato adquiere mayor dimensión si se suman las viviendas vacías a aquellas que apenas se utilizan durante el año. En la región hay cerca de 38.000 casas con un consumo equivalente a menos de un mes de ocupación anual y más de 74.000 usadas como máximo tres meses al año. En conjunto, estos inmuebles alcanzan las 235.195 viviendas, lo que supone aproximadamente un 34% del total autonómico, formado por 698.505 casas.

La situación coloca a Extremadura entre las comunidades con mayor peso de vivienda sin uso habitual. Por delante se sitúan territorios como Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias y Castilla y León, mientras que la Comunidad de Madrid aparece en el extremo contrario, con el menor porcentaje de viviendas vacías. El INE considera vacía una vivienda sin contrato eléctrico o con un consumo anual inferior al equivalente a quince días de ocupación.

En Extremadura

A nivel regional, Cáceres presenta una incidencia mayor, con más del 20% de sus viviendas desocupadas, en línea con el peso de la despoblación y la abundancia de municipios pequeños. En la provincia de Badajoz, el porcentaje se reduce al 15,5%, aunque el fenómeno también está presente en numerosas localidades.

Entre los municipios extremeños de más de mil habitantes con mayor proporción de viviendas vacías aparecen Puebla de Alcocer, Cañamero, Alcántara, Valle de la Serena, Cañaveral, Serradilla, Peraleda de la Mata, Zorita, Feria o Montánchez. En total, 47 localidades mayores de mil habitantes superan el 25% de casas vacías.

En el lado opuesto se sitúan las principales ciudades y municipios del entorno urbano. Badajoz registra una de las tasas más bajas, con el 6,6% de sus viviendas desocupadas; Cáceres alcanza el 7,3%; Plasencia, el 11,5%; y Mérida, el 13,2%. Estos datos reflejan que la vivienda vacía en Extremadura está estrechamente ligada a la despoblación, aunque también influyen las segundas residencias y los usos esporádicos.