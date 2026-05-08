El plan del SES con incentivos de más de 500 euros desata el malestar en Enfermería Familiar: "Es un agravio comparativo"

Los residentes y especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria de Extremadura han manifestado su "profundo malestar" tras conocer la reciente publicación del Servicio Extremeño de Salud relativa a los planes de fidelización, retención y captación del talento. El colectivo denuncia que deja fuera a su especialidad, mientras sí contempla contratos e incentivos económicos para Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Salud Mental, Pediátrica y Geriátrica. La protesta ya se ha hecho visible con pancartas en el centro de salud Zona Centro de Badajoz.

En el escrito remitido a este diario, los profesionales califican esta exclusión como un "agravio comparativo" y una "injusticia". También consideran que la medida refleja una contradicción entre el discurso institucional de refuerzo de la Atención Primaria y las medidas adoptadas para sostenerla. La nota informativa del SES, publicada este jueves conforme a la resolución del 27 de marzo de 2026, recoge ofertas de nombramientos de interinidades por programas para varias especialidades enfermeras, que se distribuyen por diferentes áreas de salud de Extremadura, entre ellas Badajoz, Mérida, Don Benito-Villanueva de la Serena, Llerena-Zafra, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria.

Enfermería Familiar y Comunitaria no figura en ese anexo. Para los residentes y especialistas, esta ausencia resulta "incomprensible" porque se trata, según señalan, de la especialidad orientada al fortalecimiento de la Atención Primaria.

Incentivos económicos

La nota informativa detalla los incentivos económicos asociados a los planes de fidelización, retención y captación del talento. Entre ellos figuran el complemento específico adicional, el complemento de productividad fija adicional, el complemento de productividad fija por población de zona de salud y los módulos de transporte.

Para el grupo A2, en el que se encuadra Enfermería, el documento recoge importes que pueden superar los 500 euros en determinados supuestos. En concreto, contempla 511,68 euros cuando el nombramiento se realiza en una plaza principal con funciones en otra plaza o puesto secundario y ambos están identificados como de difícil cobertura o unidad clínica deficitaria.

El documento también prevé otros importes para el grupo A2, como 213,20 euros por productividad fija adicional, 298,48 euros por complemento específico adicional en plaza deficitaria o 362,44 euros cuando se combina una plaza principal con funciones en otra plaza y una de ellas está identificada como de difícil cobertura.

"Se ignora a los profesionales formados para ello"

Los residentes y especialistas sostienen que la decisión supone una muestra más del "abandono institucional" que, a su juicio, sufre la Atención Primaria en Extremadura: "Resulta contradictorio que mientras se insiste públicamente en la necesidad de reforzar este nivel asistencial, se ignore a los profesionales específicamente formados para ello", señalan.

El colectivo recuerda que los especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria realizan una formación EIR de dos años, "exactamente igual" que el resto de especialidades enfermeras reconocidas oficialmente por el Real Decreto 450/2005. Sin embargo, denuncian que siguen siendo "sistemáticamente excluidos" de medidas de fidelización, reconocimiento y estabilidad laboral.

Lo que reclaman

Los residentes y especialistas reclaman al Servicio Extremeño de Salud la inclusión inmediata de Enfermería Familiar y Comunitaria en los planes de fidelización y retención del talento.

También piden la aplicación de criterios "transparentes, objetivos y no discriminatorios" entre especialidades enfermeras, así como un compromiso real con el fortalecimiento de la Atención Primaria "más allá de declaraciones institucionales".

"No se puede defender la Atención Primaria mientras se margina a los profesionales especializados llamados a sostenerla", concluyen.