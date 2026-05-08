La población extranjera evita que Extremadura pierda habitantes: cinco vecinos más en tres meses

El aumento de residentes extranjeros permitió a Extremadura esquivar la pérdida de habitantes en el primer trimestre de 2026. La región sumó solo cinco vecinos entre enero y marzo, hasta situarse en 1.055.347 personas a 1 de abril, en un periodo marcado por el descenso de españoles y por una de las evoluciones demográficas más débiles del país, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los extranjeros residentes en la comunidad aumentaron en 1.157 personas, un 2,25% más que al cierre de 2025, hasta alcanzar los 52.597 habitantes. Este incremento compensó prácticamente en su totalidad la caída de los residentes con nacionalidad española, que descendieron en 1.152 personas, un 0,11% menos, y quedan en 1.002.750.

Con estos datos, los extranjeros representan alrededor del 5% del total de residentes en Extremadura. Entre las llegadas registradas durante el primer trimestre, la nacionalidad más numerosa fue la colombiana, con 380 personas, seguida de la peruana, con 210, y la marroquí, con 200.

Extremadura se sitúa así entre los territorios con peor evolución demográfica del país. El número de residentes creció en todas las comunidades y ciudades autónomas salvo en Canarias y Melilla. Los mayores incrementos se registraron en Comunitat Valenciana (0,39%), Castilla-La Mancha (0,36%) y Región de Murcia (0,33%). Frente a estos avances, la comunidad extremeña aparece con una variación del 0,00%, solo por encima de Canarias (-0,02%) y Melilla (-0,45%).

Por provincias, la evolución fue desigual. Badajoz ganó 277 habitantes en el primer trimestre, un 0,04% más, hasta alcanzar los 666.771 residentes. En cambio, Cáceres perdió 272 personas, un 0,07% menos, y se sitúa en 388.576. En términos interanuales, Extremadura suma 2.153 residentes más que el 1 de abril de 2025, cuando contaba con 1.053.194 personas. De nuevo, el avance se debe al empuje de los extranjeros, que han crecido en 4.746 personas en el último año, frente al descenso de 2.593 españoles.

La estructura por edades refleja también el envejecimiento de la comunidad. Casi uno de cada cuatro extremeños tiene 65 años o más. En concreto, este grupo suma 249.532 personas, el 23,64% del total. Frente a ello, los menores de 16 años son 136.455, el 12,93%, mientras que la franja de 16 a 64 años alcanza las 669.360 personas, el 63,43%.

Por sexos, la región cuenta con 533.723 mujeres y 521.624 hombres. Además, al finalizar el primer trimestre había 449.918 hogares en Extremadura, con un tamaño medio de alrededor de 2,35 personas por hogar. De ellos, 142.804 estaban formados por una sola persona, casi uno de cada tres; 132.687 tenían dos miembros, 86.704 tres y 87.723 cuatro o más residentes.

A nivel nacional

En el conjunto del país, España alcanzó un nuevo máximo histórico, con 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026, tras sumar 97.021 personas durante el primer trimestre. El crecimiento se apoyó en el aumento de los nacidos en el extranjero, que crecieron en 123.076 personas, hasta alcanzar los 10.154.722, mientras que los nacidos en España descendieron en 26.055.

Por nacionalidad, los extranjeros residentes en España crecieron en 94.182 personas durante el trimestre, hasta situarse también en un récord de 7.346.414, mientras que los españoles aumentaron en 2.839. Las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados a España entre enero y marzo fueron la colombiana, con 38.600 llegadas, la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200). Les siguieron la española, peruana, italiana, hondureña, argelina, brasileña y ucraniana.