La Unión cifra en más de 56 millones el sobrecoste que asfixia al campo extremeño por la guerra en Oriente Medio

La Unión Extremadura ha advertido de que el sector agrario regional atraviesa una situación “inasumible” por el fuerte incremento de los costes de producción, agravado por los efectos de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, así como por la falta de medidas compensatorias tras las borrascas sufridas en la comunidad. La organización sostiene que la ausencia de un Gobierno regional en activo durante varios meses ha retrasado la respuesta institucional en un momento especialmente delicado para agricultores y ganaderos.

Gasóleo, fertilizantes y plásticos disparan los costes

Según la organización agraria, el encarecimiento del gasóleo agrícola, los fertilizantes, los plásticos y otros insumos está provocando pérdidas importantes en el campo extremeño. La Unión alerta de que muchos productores no podrán repercutir estos sobrecostes en la venta de sus cosechas, ya que buena parte de los productos estaban contratados antes del inicio de la guerra o dependen de precios fijados en los mercados internacionales.

Reclamación directa al Gobierno regional

Con el nuevo Ejecutivo regional ya constituido, La Unión considera que “va siendo hora de que se empiecen a tomar medidas” para evitar que numerosas parcelas se queden sin sembrar por el aumento de los costes. La organización reclama al consejero de Agricultura, Juan José García, que convoque de manera urgente a los representantes del sector agrario extremeño para negociar y aprobar medidas de apoyo.

Más de 56 millones de euros de impacto

La Unión calcula que el sobrecoste acumulado hasta la fecha por la subida del gasóleo y los fertilizantes supera los 56,5 millones de euros en Extremadura. El estudio aportado por la organización estima un coste adicional total de 56.534.456 euros, con especial incidencia en cultivos como el olivar, el cereal de secano, el viñedo, el tomate, el maíz, el arroz y los frutales.

Olivar y cereal, entre los más afectados

De acuerdo con la tabla elaborada por La Unión, el olivar soportaría el mayor impacto económico, con 16.947.000 euros de coste adicional sobre 300.000 hectáreas, seguido del cereal de secano, con 14.122.500 euros en 350.000 hectáreas. También destacan los 5.904.900 euros de incremento en el viñedo, los 3.668.910 euros en el tomate, los 2.430.000 euros en el maíz y los 1.556.676 euros en el arroz.

La ganadería también acusa la subida

El informe incluye además una estimación de 8,5 millones de euros de sobrecoste para la ganadería, calculada a tanto alzado por la dificultad de medir explotación por explotación el impacto de los combustibles y fertilizantes. La Unión subraya que la variabilidad del manejo en las explotaciones ganaderas impide realizar un cálculo individualizado, aunque el efecto del encarecimiento también se deja notar con fuerza en este sector.

Siete meses de parálisis

La organización agraria insiste en que otras comunidades autónomas ya están aprobando partidas propias para compensar a los agricultores por las pérdidas registradas, al margen de las ayudas que pueda poner en marcha el Gobierno de España. “Va siendo hora de empezar a tomar medidas tras siete meses de parálisis y por este motivo urge el inicio de las negociaciones”, reclama La Unión Extremadura.