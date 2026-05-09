Qué buscan los nuevos médicos al elegir plaza MIR y dónde queda Extremadura

La elección MIR no solo reparte plazas, sino que está dejando también una fotografía bastante precisa de lo que buscan los nuevos médicos cuando tienen delante el listado de hospitales, ciudades y especialidades. En los primeros días suelen aparecer las opciones más codiciadas, las que combinan prestigio, desarrollo técnico, actividad hospitalaria, posibilidades profesionales y, en algunos casos, mejores expectativas de conciliación.

En el caso de Extremadura, que no suele aparecer entre las primeras comunidades en cuanto a adjudicación de plazas, este año ha entrado pronto en el mapa con cuatro puestos cubiertos el primer día. El primero fue el número 108 del ranking nacional, que optó por Neurología en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Después llegaron Dermatología en Badajoz, Cirugía Plástica en Cáceres y Medicina Interna en Badajoz. Ese primer movimiento ya anticipó una pauta que se ha consolidado durante la semana: las especialidades de oferta reducida y alta demanda son las primeras en desaparecer.

Con los datos disponibles hasta el primer turno del viernes (se reparten entre 350 por la mañana y la misma cantidad por la tarde), Extremadura tiene adjudicadas 44 plazas MIR. La cifra todavía es provisional, porque la elección seguirá en las próximas semanas, hasta el 27 de mayo, pero permite leer algunas tendencias y pone de manifiesto que a medida que la lista avanza, la comunidad va añadiendo mayor cobertura de plazas por turno.

Las especialidades que ya no tienen plazas libres

La primera conclusión es clara: ocho especialidades ya se han agotado en la comunidad. Son Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Oral y Maxilofacial y Endocrinología y Nutrición.

Entre todas sumaban 20 plazas MIR en Extremadura y ya están cubiertas. En algunos casos, el cierre era previsible por el tamaño de la oferta. Dermatología solo tenía una plaza y Cirugía Plástica otra. Ambas fueron elegidas en la primera jornada, en línea con lo que ocurrió en el conjunto del país, donde vuelven a situarse entre las especialidades más competitivas.

El comportamiento de Cardiología y Oftalmología también resulta significativo. Cada una tenía cinco plazas en Extremadura y ambas han quedado cerradas antes de terminar la primera semana. Son especialidades muy vinculadas al hospital, con alta carga técnica, desarrollo tecnológico y una fuerte presencia en la práctica clínica diaria. Su rápida adjudicación encaja con el tipo de plaza que suele atraer a los aspirantes con mejores números de orden.

Anestesia y Traumatología avanzan rápido

Uno de los movimientos más llamativos se produjo con Otorrinolaringología. La especialidad no apareció en el listado extremeño hasta el cuarto día de adjudicación, pero cubrió sus cuatro plazas en una sola jornada. La segunda tendencia está en las especialidades que aún no se han cerrado, pero avanzan con fuerza. Anestesiología y Reanimación es el ejemplo más claro. De las ocho plazas ofertadas en Extremadura, siete ya están adjudicadas. Solo quedaba una libre con la actualización disponible a media mañana de este viernes.

También se mueve rápido Cirugía Ortopédica y Traumatología. Este viernes se han adjudicado tres nuevas plazas, dos en Cáceres y una en Badajoz, que se suman a la elegida el jueves en Badajoz. La especialidad alcanza así cuatro plazas cubiertas de las cinco ofertadas. Son dos áreas muy hospitalarias, con actividad quirúrgica, guardias y una presencia constante en el funcionamiento diario de los grandes complejos sanitarios.

Pediatría y Cirugía General empiezan a moverse

La actualización de este viernes incorpora además dos señales nuevas. La primera plaza de Pediatría y sus Áreas Específicas en Extremadura ha sido elegida en Badajoz por el número de orden 2884. La especialidad cuenta con diez puestos en la comunidad, de modo que todavía conserva buena parte de su oferta.

También ha entrado en la adjudicación Cirugía General y del Aparato Digestivo, con una plaza en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. En este caso, la oferta regional es de seis plazas. Conviene distinguirla de Aparato Digestivo, que es otra especialidad y ya tenía dos de sus tres puestos cubiertos antes de esta actualización.

Dónde queda Extremadura

La lectura no es que Extremadura compita en igualdad de condiciones con los grandes polos sanitarios del país. Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana tienen más hospitales, más plazas, más servicios de alta complejidad y una capacidad de atracción distinta. Pero la comunidad sí aparece en los primeros tramos cuando ofrece especialidades muy demandadas o destinos con servicios consolidados.

La elección del MIR muestra que los nuevos médicos no miran solo una variable. Eligen especialidad, pero también hospital, ciudad, equipo docente, tipo de guardias, expectativas profesionales, posibilidades de investigación, calidad de vida y horizonte laboral una vez terminada la residencia. En ese tablero, Extremadura puede atraer en unas áreas con más facilidad que en otras.