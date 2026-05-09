El Camino acaba en Santiago, pero la bici vuelve sola a Extremadura con Correos

Correos ha incorporado la contratación online al servicio Paq Bicicleta, una prestación dirigida a los peregrinos que realizan el Camino de Santiago sobre dos ruedas y necesitan enviar la bici de regreso a su lugar de origen una vez finalizada la ruta.

Hasta ahora, este servicio solo podía solicitarse en una oficina postal. Con la nueva opción digital, los usuarios pueden dejar reservado el envío antes de ponerse en marcha y evitar así una de las preocupaciones más habituales al terminar el itinerario jacobeo: cómo regresar a casa sin tener que transportar la bicicleta por cuenta propia.

La contratación se realiza a través de la página web de El Camino con Correos. En el formulario se indica la fecha en la que se desea enviar la bicicleta desde la oficina principal de Correos de Santiago, situada a dos minutos de la Catedral, el número de bicicletas que se van a remitir y la oficina postal de destino.

Cajas más grandes y seguro ampliable

Entre las novedades del servicio figuran también unas cajas de mayor tamaño, de 170 centímetros de largo, 30 de ancho y 90 de alto. Según Correos, estas dimensiones permiten embalar las bicicletas con el mínimo desmontaje, una ventaja para quienes llegan a Santiago tras varios días de ruta y quieren simplificar el trámite de regreso.

El envío incluye un seguro de 300 euros, que puede ampliarse en función de las necesidades de cada usuario. Además, el servicio incorpora un número de seguimiento para que los peregrinos puedan tener localizada la bicicleta durante todo el traslado.

Los envíos podrán realizarse todos los días de la semana, de lunes a domingo, incluidos festivos, en horario de 08:30 a 20:30 horas. La medida busca facilitar la operativa a quienes terminan el Camino en fines de semana o jornadas no laborables, un momento frecuente de llegada a Santiago para muchos peregrinos.

Un apoyo logístico para peregrinos extremeños

El Camino de Santiago mantiene una relación creciente con servicios de apoyo logístico para quienes recorren sus etapas a pie o en bicicleta. En el caso de los peregrinos extremeños, la posibilidad de gestionar el retorno de la bicicleta antes de iniciar el viaje añade margen de planificación, especialmente para quienes deben combinar el final de la ruta con desplazamientos en tren, autobús o coche compartido hasta Extremadura.

Correos enmarca esta novedad dentro de El Camino con Correos, su plataforma de servicios específicos para peregrinos. Además del Paq Bicicleta, la compañía ofrece el Paq Mochila, destinado al transporte de mochilas etapa a etapa; el Paq Peregrino, para el envío de maletas, paquetes y enseres; y el servicio de consigna en Santiago de Compostela, pensado para visitar la Catedral y la ciudad sin cargas.

La información completa sobre estas prestaciones está disponible en la web de El Camino con Correos, donde los usuarios pueden consultar las condiciones y contratar los servicios asociados a la Ruta Jacobea.