Extremadura participa en un debate entre comunidades sobre la gestión del corzo ante el fuerte aumento de sus poblaciones

Técnicos de la Junta de Extremadura han participado junto a representantes de otras nueve comunidades autónomas en un encuentro celebrado en Soria para analizar la situación del corzo en España, una especie que ha incrementado un 62% su distribución entre 2007 y 2023 y cuya población podría rondar ya el millón de ejemplares.

La reunión, organizada por Fundación Artemisan y la Asociación del Corzo Español en Valdeavellano de Tera, se enmarca en el estudio La situación del corzo en España, prospectiva de futuro, desarrollado durante tres años con el objetivo de conocer la evolución de la especie y plantear medidas de gestión adaptadas a la realidad de cada territorio.

Durante el encuentro, representantes de las administraciones regionales de Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña han puesto en común las estrategias de gestión de la especie en sus respectivos territorios y los problemas que afronta.

No alcanza el 10% del total

Cabe señalar que la mayoría de los países europeos tiene valores de capturas de la especie de entre el 12% y el 30%, mientras que, en España, según las estimaciones de población, no alcanzaría siquiera el 10% del total, lo que ha desencadenado un aumento continuado de sus poblaciones.

La cita, que ha servido para estrechar lazos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y el sector cinegético, ha puesto el foco en este aumento de poblaciones y distribución del corzo, un éxito de adaptación de la especie, pero que, al mismo tiempo, está generando problemas de gestión que hay que afrontar.

Entre ellos, altas tasas de parasitismo asociadas, entre otros motivos, a la sobrepoblación, la desviación de la razón de sexos hacia las hembras, desajustes en las pirámides de edades, daños en explotaciones forestales, frutales y viñedos; aumento de accidentes en carreteras o el crecimiento del número de ahogamientos de la especie en canales de riego.

Además, para los presentes en las jornadas, la situación del corzo en la actualidad en España se ve afectada por la ausencia de un sistema común de monitorización de poblaciones, así como por la tensión comercial del recurso.

Medidas para mejorar la conservación del corzo

Por todo ello, en el encuentro se han propuesto una serie de medidas para mejorar la conservación de la especie como la implantación de un sistema de monitorización que permita el seguimiento de la especie de forma continuada y comparable a nivel nacional, así como el registro telemático unificado de capturas con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de un plan de gestión con implantación gradual.

Asimismo, los diferentes técnicos han apostado por un control efectivo de densidades con flexibilización de cupos, incentivación de caza de hembras, adaptación de periodos de caza y adaptación de las modalidades. Al mismo tiempo, han defendido la implantación de cupos ajustados al 30% de la población censada y diferenciados por clases de edad.

Finalmente, han abogado por incrementar el conocimiento del estado sanitario de las poblaciones a nivel nacional, por un mayor grado de autogestión y flexibilización en función de la realidad de cada territorio y por la formación continua para cazadores y gestores con el objetivo de asegurar la buena salud de la especie en el territorio nacional.

Estudio ‘La situación del corzo en España’

El encuentro ha servido para establecer un intercambio de experiencias que sirva como punto de partida para una colaboración más estrecha y continuada entre las distintas entidades implicadas y el sector cinegético, no solo en lo referente al corzo, sino a todas las especies silvestres, señala la organización.

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Los organizadores de la cita han agradecido la participación y la magnífica respuesta de todos los asistentes y se han mostrado convencidos de que el futuro de la caza y de la conservación en España "solo puede ir de la mano de la colaboración entre cazadores y administraciones, así como de la ciencia aplicada a la caza como guía en la toma de decisiones".