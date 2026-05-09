UPA-UCE alerta de que los ganaderos extremeños llevan un mes sin poder vacunar contra la lengua azul

UPA-UCE Extremadura ha denunciado que los ganaderos de la región llevan alrededor de un mes sin poder vacunar contra la lengua azul por falta de vacunas, una situación que, según la organización agraria, llega en un momento clave para la prevención de esta enfermedad animal. La entidad ha reclamado al nuevo Gobierno regional que garantice con urgencia el suministro de dosis a las explotaciones que necesitan inmunizar a su ganado.

“El momento de vacunar es ahora”

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha advertido de que la vacunación no puede demorarse porque debe realizarse antes de que el calor favorezca la expansión de la enfermedad. “La Junta tiene que atender la necesidad de vacunación de los ganaderos porque el momento de vacunar es ahora”, ha señalado Llanos durante la celebración del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa de Jerez de los Caballeros.

Vacunan a una oveja contra la lengua azul. / El Periódico

La organización agraria ha insistido en que Extremadura cuenta con cuatro serotipos de lengua azul, por lo que considera imprescindible actuar de forma inmediata. UPA-UCE recuerda que existe un periodo de tiempo entre la administración de la vacuna y su efecto en los animales, por lo que retrasar el suministro puede dejar a las explotaciones desprotegidas cuando lleguen las altas temperaturas.

Riesgo para el ovino

Llanos ha alertado de que algunos serotipos de lengua azul presentan una mortalidad elevada, especialmente en el ganado ovino, uno de los sectores más sensibles ante la falta de prevención sanitaria. “Hay serotipos que tienen una mortalidad muy alta, sobre todo en el ovino, y no queremos que los ganaderos sufran graves pérdidas por no haber tenido las vacunas a tiempo”, ha manifestado el secretario general de UPA-UCE Extremadura.

Desde la organización agraria reclaman que el Ejecutivo regional atienda esta demanda “cuanto antes” para evitar que los ganaderos extremeños afronten nuevos problemas sanitarios y económicos. La falta de vacunas contra la lengua azul se suma a una campaña complicada para la ganadería extremeña, marcada por una climatología adversa y por el encarecimiento de los costes de producción.

Una primavera “cortada” para el campo extremeño

UPA-UCE Extremadura ha señalado que las lluvias torrenciales del invierno dañaron la montanera y que, posteriormente, la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas han secado los pastos antes de tiempo. Según la organización, esta combinación de factores ha perjudicado de forma notable a las explotaciones ganaderas, que afrontan una primavera con menos recursos naturales para alimentar al ganado.

La entidad agraria advierte de que esta situación puede agravar aún más los problemas de rentabilidad del sector, especialmente en aquellas explotaciones que dependen de los pastos y de la dehesa. El encarecimiento de los insumos y la falta de disponibilidad de recursos en el campo están aumentando la presión sobre los ganaderos extremeños en plena campaña.

La apicultura da por perdida la cosecha de primavera

La responsable de ganadería de UPA-UCE, Jamaica Risco, ha asegurado que la apicultura extremeña da prácticamente por perdida la cosecha de primavera por la mala evolución climática y el aumento de los costes. “Muchos apicultores no han recolectado ni un kilo de miel y otros no han llegado al 10% de la producción habitual, mientras que los costes de producción, sobre todo el gasoil, han aumentado considerablemente”, ha destacado Risco.

UPA-UCE ha denunciado además que el sector apícola continúa sin recibir apoyos específicos ni del Gobierno central ni de la Junta de Extremadura. La organización recuerda que la apicultura quedó excluida de las ayudas derivadas de la guerra de Oriente Medio y lamenta que el Ejecutivo autonómico no haya puesto en marcha medidas similares a las aprobadas en Andalucía.

Preocupación por la entrada de mieles de terceros países

La organización agraria ha mostrado también su preocupación por la llegada de mieles procedentes de terceros países en el marco del acuerdo de Mercosur con arancel cero. UPA-UCE considera que esta situación incrementa la presión sobre un sector ya debilitado por la caída de la producción, los costes elevados y la falta de ayudas.

Por este motivo, la organización ha advertido de que el sector apícola se encuentra en una situación crítica. UPA-UCE ha lamentado que “ya están entrando las primeras mieles procedentes de terceros países por el acuerdo de Mercosur con arancel cero, lo que deja al sector apícola en peligro de extinción”.

Ayudas por las borrascas

UPA-UCE Extremadura sigue a la espera de que el Ministerio de Agricultura incluya en las ayudas a los municipios afectados por las borrascas que quedaron fuera de los dos listados publicados. La organización agraria entregó un documento a la Delegación del Gobierno para solicitar que el Ejecutivo central incorporara tanto a localidades de la provincia de Cáceres como de Badajoz.

Entre los territorios que, según UPA-UCE, deben ser incluidos se encuentra la comarca de Jerez de los Caballeros. La organización reclama que se corrijan las exclusiones para que todos los municipios afectados por los daños de las borrascas puedan acceder a las compensaciones previstas.