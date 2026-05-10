Los estudiantes toman la palabra en 'La Cara B de la UEx'

La universidad no es solo clases, exámenes y apuntes. O al menos eso es lo que quiere reivindicar la Universidad de Extremadura con 'La Cara B de la UEx', un proyecto que busca mostrar la otra realidad del campus: la que viven los estudiantes en su día a día, fuera de lo estrictamente académico.

Bajo el eslogan 'Soy UEx', la iniciativa pone el foco en el alumnado como protagonista. Son ellos quienes crean y comparten contenido en redes sociales como Instagram y TikTok, en un intento de acercar la institución a su propio lenguaje y a los espacios digitales en los que se mueven habitualmente.

El proyecto, presentado en el campus de Cáceres, nace con un objetivo claro: reforzar el sentimiento de pertenencia. “Se trata de que los estudiantes se sientan parte de la universidad, no solo como usuarios, sino como comunidad”, explican desde la organización.

Carlos Gil

La puesta en escena no fue casual. Una batucada recorrió el campus hasta desembocar en la entrada del Edificio de Usos Múltiples, donde un mural del artista urbano Sojo sirve ya como símbolo de esta nueva etapa. Colores vivos, estética contemporánea y un mensaje claro.

Pero más allá de la imagen, la clave está en el fondo. La UEx quiere escuchar y, sobre todo, dejar hablar. En las redes de 'La Cara B', el contenido no es institucional, sino cotidiano: planes entre amigos, inquietudes, experiencias personales o reflexiones sobre la vida universitaria.

¿Se sienten representados los estudiantes?

La respuesta no es unánime. «Me parece bien que se haga algo así, porque muchas veces la universidad se queda en lo académico», apunta una estudiante desde el campus de la capital pacense.

Otro alumno reconoce que iniciativas como esta pueden ayudar a cambiar la percepción: «A veces parece que la universidad va por un lado y los estudiantes por otro. Si sirve para acercarla, puede ser bueno». También hay quien valora el intento de adaptarse a los nuevos tiempos: «Tiene sentido que la universidad se mueva en redes, porque es donde estamos nosotros».

Sin embargo, algunos piden que el proyecto vaya más allá de la comunicación. «No es solo enseñar lo bonito. También estaría bien que se visibilicen los problemas que tenemos», señala otro estudiante. Ese equilibrio entre imagen y realidad constituye uno de los retos de la iniciativa. Porque mostrar la ‘cara B’ implica también asumir que no todo es positivo.

«No es solo enseñar lo bonito. También estaría bien que se visibilicen los problemas que tenemos»

Aun así, la propuesta apunta a una tendencia clara: las universidades buscan nuevas formas de conectar con su alumnado en un contexto en el que la comunicación tradicional pierde peso frente a los formatos digitales.

El mural de Sojo, en este sentido, no es solo un elemento decorativo, sino una declaración de intenciones. Representa una universidad que quiere ser más abierta, más participativa y más cercana a las nuevas generaciones.

La iniciativa tiene continuidad en el campus de Badajoz, donde también se prepara la creación de un nuevo mural. Un paso más en un proyecto que aspira a extenderse y consolidarse como un espacio de expresión para los estudiantes.

Mientras tanto, ‘La Cara B de la UEx’ ya está en marcha en redes sociales. Ahora, la clave será comprobar si logra algo más que visibilidad: si consigue que los estudiantes se reconozcan en ella. Porque, al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿se sienten realmente parte de la universidad? Y la respuesta, como muestran las primeras impresiones, aún está en construcción.

Carteles de 'La Cara B de la UEx' en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación / Cedida

En ese camino, la implicación del alumnado será determinante. No solo como generador de contenido, sino como motor de la vida universitaria en todas sus vertientes. Actividades culturales, asociaciones, eventos deportivos o iniciativas solidarias forman parte de una realidad que muchas veces queda en un segundo plano frente a la imagen más académica de la institución.

Algunos estudiantes consideran que este tipo de proyectos pueden servir precisamente para dar visibilidad a esa otra dimensión. “Hay muchas cosas que se hacen y que no se conocen. Si esto ayuda a enseñarlo, puede ser positivo”, explica otro alumno. Otros, sin embargo, insisten en que el reto está en mantener la autenticidad: “Si es algo muy controlado, se va a notar. Tiene que ser natural”.

“Hay muchas cosas que se hacen y que no se conocen. Si esto ayuda a enseñarlo, puede ser positivo”,

La universidad, por su parte, se adentra así en un terreno en el que la comunicación ya no es unidireccional. Los estudiantes no solo reciben información, sino que la generan, la interpretan y la comparten. Ese cambio de rol obliga también a replantear la forma en la que se construye el relato institucional.

En un contexto marcado por la digitalización, las redes sociales se convierten en un espacio clave para conectar con las nuevas generaciones. No se trata solo de estar presentes, sino de hacerlo con un lenguaje propio, cercano y reconocible. Y ahí, iniciativas como 'La Cara B' buscan precisamente ese punto de encuentro.

Queda por ver si este proyecto logra consolidarse más allá del impacto inicial. La continuidad, la participación real y la capacidad de recoger voces diversas serán factores decisivos para su éxito. Porque, en última instancia, el objetivo no es solo mostrar una imagen diferente de la universidad, sino construirla junto a quienes la viven cada día.

Y es ahí donde reside el verdadero desafío: convertir esa 'cara B' en una parte visible, reconocida y compartida de la experiencia universitaria. Porque, para muchos estudiantes, esa otra cara no es secundaria, sino la que define realmente su paso por la universidad.