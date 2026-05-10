Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA

Los recientes cambios aprobados sobre la delimitación de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) han reducido en más de 7.400 hectáreas el suelo extremeño incluido en la Red Natura 2000. Se trata en su mayoría de núcleos urbanos y entornos periurbanos que según la Junta de Extremadura, han visto lastrado su desarrollo económico y expansión territorial sin llegar a albergar nunca valores ambientales que justificaran ese nivel de protección.

Entre los espacios afectados figuran enclaves como Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Orellana y Sierra de Pela, Monfragüe o el embalse de Valdecañas. La presencia de este último agita la controversia y alimenta la crítica de los colectivos ecologistas, que ven en esta modificación un nuevo intento de la Junta de Extremadura por allanar el camino frente a las resoluciones judiciales que pesan sobre el derribo del complejo turístico Marina Isla Valdecañas.

Errores cartográficos

En este caso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible no aplica una descatalogación al uso, sino que establece una nueva demarcación de los espacios protegidos alegando errores cartográficos. Así, el nuevo mapa reordena la protección en decenas de municipios, «siempre atendiendo a que esta modificación no perjudique a los valores ambientales». Los nuevos límites son fruto de una revisión técnica apoyada en cartografía más precisa, ortofotografías históricas y censos de especies acumulados desde los años 90.

Cartografía de modificación de límites en la Red Natura 2000. / El Periódico

El ajuste sobre las 39 ZEPA incluidas en el decreto deja un saldo neto de 7.423,71 hectáreas menos de suelo protegido en Extremadura. Pero la cifra definitiva podría ser aún mayor, ya que la Junta plantea también la reducción de algo más de 3.600 hectáreas sobre 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con las ZEPA, la aprobación depende del pronunciamiento de la Comisión Europea. Teniendo en cuenta los cambios ya en vigor sobre las 39 ZEPA, la Red Natura 2000 aún sigue copando el 30% del territorio extremeño, con 1,25 millones de hectáreas de suelo protegido.

Por municipios

Los cambios se concentran en las grandes ZEPA de la provincia de Cáceres y el eje del Guadiana con presencia de núcleos urbanos o suelos de expansión, donde la revisión ha eliminado áreas que, según la Junta, nunca debieron formar parte de la Red Natura 2000. El mayor recorte se produce en el término municipal de Cáceres, con 1.423,91 hectáreas protegidas menos dentro de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, uno de los espacios más amplios y sensibles para las aves esteparias.

A partir de ahí, los mayores ajustes se agrupan en municipios vinculados a grandes zonas protegidas del este y noreste de la región. Talarrubias (431,65 hectáreas), Herrera del Duque (408,27) y Navalvillar de Pela (232,74) concentran reducciones dentro del entorno del embalse de Orellana y Sierra de Pela y de La Serena, mientras que Casar de Cáceres (411,05) o Serradilla (172,49) se sitúan en áreas próximas a Monfragüe. También destacan recortes en municipios con ZEPA urbanas o mixtas, como Trujillo (182,99 hectáreas), vinculada a las colonias de cernícalo primilla, o Jerez de los Caballeros (135,64), donde confluyen espacios de dehesa y zonas urbanas protegidas.

Correcciones al alza

En Valdecañas, convertido en emblema político y judicial de este debate, la reducción recogida por el decreto es de apenas 5,78 hectáreas. Además, en varias ZEPA urbanas del cernícalo primilla hay pequeñas ampliaciones, como es el caso de Trujillo, Llerena, Zafra, Alburquerque o Jerez de los Caballeros, vinculadas a la actualización de colonias reproductoras y a las ZIP del proyecto Life Zepaurban. Esto refuerza el argumento oficial de que el decreto no solo quita, sino que redibuja el mapa con criterios más precisos.

Hay que recordar que este no es el primer intento de la Junta para modificar las zonas protegidas de Extremadura, una maniobra que los colectivos ecologistas siempre han situado en el afán de legalizar el complejo Isla Valdecañas. El actual decreto recuerda que ya en 2015 se modificaron los límites de varias ZEPA, una reforma que acabó parcialmente anulada en 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y que el Tribunal Supremo ratificó en 2020, obligando a volver a la delimitación anterior.

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En diciembre de 2025 se aprobó otro decreto para ajustar los límites de 11 ZEPA a las cotas de máximo llenado de los embalses, una norma que también afecta a Valdecañas y que ya ha sido recurrida al TSJEx por Fondenex y Ecologistas en Acción.