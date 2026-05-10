Medellín abre una nueva puerta a su pasado

Medellín ha sumado esta primavera un nuevo atractivo a su ya rica oferta turística y patrimonial con la apertura al público de su necrópolis tartésica, un enclave clave para conocer la Protohistoria del suroeste peninsular. La principal novedad llegó en abril, cuando por primera vez se organizaron visitas guiadas al yacimiento, permitiendo a los visitantes recorrer la excavación arqueológica, conocer una exposición temporal con los hallazgos más recientes y acercarse al laboratorio de restauración donde se estudian los materiales recuperados.

Durante ese mes se celebraron las jornadas de ‘viernes abiertos por excavación’, una iniciativa que permitió conocer de cerca los trabajos desarrollados en este espacio arqueológico y el alcance de los descubrimientos realizados en las últimas campañas. La propuesta ha abierto una nueva vía de divulgación para un enclave que, hasta ahora, era conocido sobre todo por su importancia científica, pero que comienza también a integrarse en los recorridos culturales de Medellín junto al teatro romano, el castillo, la iglesia de Santiago y otros referentes patrimoniales de la localidad.

Fragmento de cerámica griega hallada en el yacimiento. / Juntaex

La necrópolis orientalizante de Medellín, declarada Bien de Interés Cultural en 2014, está considerada uno de los yacimientos más relevantes de la Edad del Hierro en España, con una cronología situada entre los siglos VII y VI antes de nuestra era. Su importancia se ha visto reforzada por la documentación de tumbas de gran riqueza, piezas de marfil, bronce, hierro, pendientes de oro, broches-talismán, cerámicas, inscripciones y objetos tan singulares como el conocido internacionalmente como ‘peine de Medellín’.

Ritos funerarios

Los trabajos recientes han permitido profundizar en los ritos funerarios de las comunidades tartésicas asentadas en el valle medio del Guadiana. Las excavaciones han aportado evidencias de incineraciones, sacrificios animales, banquetes ceremoniales y enterramientos sin cremación, una práctica inédita en este enclave que abre nuevas preguntas sobre las costumbres funerarias y la complejidad social de aquellas poblaciones.

Entre los materiales recuperados destacan cerámicas griegas de barniz negro datadas a finales del siglo V antes de Cristo, piezas que confirman los contactos de estas comunidades con las rutas comerciales mediterráneas. La aparición de estos objetos en un contexto arqueológico más claro refuerza la relevancia internacional del enclave y consolida a Medellín como un punto de referencia para el estudio del mundo tartésico y sus vínculos con el Mediterráneo orientalizante.

Una de las piezas expuestas en la muestra temporal. / Juntaex

La muestra, instalada en la Casa de María Asunción o Casa del Telefonista, reúne una selección de los hallazgos más significativos de la primera campaña y permite acercar a vecinos y visitantes los avances de una investigación que continuará abierta durante los próximos años.

El proyecto se desarrolla mediante un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y el Ayuntamiento de Medellín, con vigencia hasta 2028 y una inversión regional de 245.000 euros. El acuerdo contempla cuatro campañas de excavación, prospecciones, sondeos geofísicos, restauración de materiales arqueológicos y acciones de difusión destinadas a convertir los resultados científicos en un recurso cultural accesible para la ciudadanía.

La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda Márquez de la Plata, definió la actuación como un «ambicioso plan de actuación» en un yacimiento único que representa «uno de los testimonios más antiguos de organización urbana en Extremadura». Rueda destacó además que la necrópolis constituye uno de los espacios más importantes de la Protohistoria en España y que sus más de 200 tumbas excavadas hasta ahora son testimonio de la que probablemente sea la ciudad más antigua de Extremadura.

Un yacimiento más amplio y complejo

La segunda campaña de excavaciones, iniciada en marzo, está confirmando que la necrópolis es más extensa y compleja de lo que se pensaba inicialmente. Según los datos avanzados por los responsables del proyecto, el enclave podría ocupar entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados y las nuevas actuaciones aspiran a ampliar notablemente el número de tumbas conocidas, que ya ronda las 250 documentadas.

El arqueólogo y director científico del proyecto, Martín Almagro, ha destacado el excepcional estado de conservación de la necrópolis, situada entre dos grandes brazos del Guadiana. Almagro explicó que esta ubicación ha contribuido a preservar los ajuares funerarios de forma extraordinaria, hasta el punto de afirmar que están «como si los hubieran enterrado la semana pasada», una circunstancia que aumenta el interés científico y patrimonial del enclave.

La apertura al público de la necrópolis llega en un momento clave para su protección, ya que los estudios realizados han evidenciado el deterioro progresivo del terreno que la cubría. La pérdida de parte de esa capa protectora, reducida a la mitad en las últimas décadas por el paso del tiempo y la actividad agrícola, ha provocado daños en algunas estructuras funerarias y ha reforzado la necesidad de conservar el yacimiento mientras avanzan las investigaciones.

La exposición temporal y las visitas guiadas celebradas en abril forman parte de un programa de divulgación más amplio, que incluirá conferencias, actividades culturales y una gran muestra final prevista para 2028. Con este impulso, la necrópolis tartésica deja de ser solo un espacio de investigación arqueológica para incorporarse al relato turístico de Medellín, reforzando la proyección de una localidad que atesora algunos de los conjuntos históricos más valiosos de Extremadura.