Profesionales de la danza se reúnen en Mérida para abordar el futuro del sector en Extremadura

La jornada profesional 'Bailando en Plata' reúne este domingo a profesionales de la danza con el objetivo de abordar el futuro del sector en Extremadura, donde acaba de ser creada la Asociación de Profesionales de Danza de Extremadura (Apdex).

La sesión se enmarca en el proyecto 'Bailando en Plata. Jornadas y Residencias de Creación Artística en Andalucía y Extremadura', iniciativa de la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD), en colaboración con el Ministerio de Cultura, que se lleva a cabo desde 2022 con el objetivo de unir Andalucía y Extremadura a través de la danza.

En el marco de este proyecto, ya se han desarrollado residencias artísticas de danza en distintos municipios de las provincias de Badajoz, Sevilla, Huelva y Córdoba. Además también se han impulsado distintas jornadas profesionales con distintas temáticas, como la que se ha celebrado en Mérida, la primera fuera de Andalucía, como acto de apoyo a la nueva Apdex, explica la organización andaluza en un comunicado.

Fortalecer el tejido profesional

La cita, que tiene lugar en la Sala Trajano, reúne a profesionales del sector de Andalucía y Extremadura, en una jornada de trabajo que combinará el intercambio de experiencias y la muestra pública de una pieza de danza, con un programa orientado a fortalecer el tejido profesional de la danza extremeña. Entre las actividades se incluyen dos mesas de diálogo, un taller de mentoría y una actividad participativa abierta a la ciudadanía.

Así, tras la bienvenida institucional, se ha llevado a cabo la mesa de diálogo 'Danza en Extremadura: presente y futuro', con la participación de la directora del Centro de Artes Escénicas y Música de Extremadura (Cemart), Nuria Franco; representantes de la Asociación Extremeña de Danza, Irene Naranjo y Cristina Khai; y la presidenta de Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas de Danza (Feced), María González.

Tras este primer encuentro ha tenido lugar la segunda mesa de diálogo 'Danza en Extremadura: experiencias inspiradoras', con Luis Agoreta, de la compañía Tierras en Danza/Sinergus; Cristina Silveira, de La Nave del Duende; Elena López de Haro, de Experiencia Danza y el director de Labo, Ion Estala. También se llevará a cabo el taller-mentoría 'La Danza de Extremadura en el contexto nacional e internacional' con la presidenta de la Feced, María González; el mediador de Bailando en Plata, Alejandro Aparicio; y el gerente de la Asociación Andaluza de Danza Adrián Yáñez.

Actividades abiertas al público

Para poner fin a estas jornadas profesionales de 'Bailando en Plata 2026' se ha celebrado una actividad participativa abierta a la ciudadanía, que inluye la charla '¿Cómo ver un espectáculo de danza?', la muestra de la pieza de danza 'Lo que el cuerpo recuerda', del Colectivo Límite Suroeste y un encuentro posterior de los artistas con el público.

La organización resalta que la pieza corta que se va a representar, 'Lo que el cuerpo recuerda' está a cargo del colectivo emergente Límite Suroeste, formado por artistas extremeños. La obra propone una investigación en danza contemporánea que entiende el cuerpo como un espacio donde se encuentran la arquitectura y memoria. A partir de los espacios compartidos, explora cómo las formas, los recorridos y los modos de habitar influyen en la manera en que los cuerpos se relacionan y construyen lo común.

La celebración de esta jornada cuenta con el apoyo del Centro de Artes Escénicas y Música de Extremadura (Cemart), organismo dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, señala la asociación andaluza en el comunicado.