CSIF inicia una recogida de firmas en Extremadura para exigir la equiparación salarial de los empleados públicos

CSIF ha iniciado una recogida de firmas en Extremadura para exigir la equiparación salarial de los empleados públicos, una campaña centrada en la Administración General que llega en pleno arranque de la legislatura y en paralelo a la presión del sindicato para que el nuevo Gobierno extremeño abra una negociación sobre salarios, plantillas y temporalidad.

La organización sindical ha difundido la iniciativa bajo el lema "¡Equiparación salarial ya!" y ha reclamado que las retribuciones no queden, según sostiene, por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. El sindicato ha vinculado esta demanda a la "dignificación del empleado público de Extremadura" y ha llamado a los trabajadores a respaldarla con su firma.

En la campaña, el sindicato apela directamente a los empleados públicos con el mensaje "únete a CSIF, apoya con tu firma". Pone el foco en una reclamación salarial que el sindicato considera pendiente y que quiere llevar al centro de la negociación con el Ejecutivo autonómico.

Aunque la recogida de firmas se centra en la Administración General, la reivindicación se enmarca en un debate más amplio sobre el empleo público en Extremadura. La Junta ronda los 58.000 empleados públicos a principios de 2026, mientras que el empleo público total en la región, incluyendo ayuntamientos, diputaciones y Administración central, supera los 97.000 trabajadores.

Presión al nuevo Gobierno

La iniciativa ha llegado pocos días después de que CSIF haya pedido al Ejecutivo extremeño la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para alcanzar un acuerdo marco de legislatura con las organizaciones sindicales. El sindicato ha reclamado que ese acuerdo incluya calendario, financiación y medidas concretas.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha defendido que la región necesita un pacto "serio, claro y de futuro" para afrontar los principales problemas de la función pública. Entre ellos ha situado la homologación salarial, unas ofertas de empleo público adaptadas a las necesidades reales y la reducción de la temporalidad.

Román ha advertido de que, si no se actúa, pueden surgir problemas en la prestación de servicios en la Administración General, la educación y la sanidad. "O nos lo tomamos en serio o habrá problemas", ha señalado el responsable autonómico del sindicato.

Salarios y temporalidad

CSIF ha sostenido que los empleados públicos extremeños continúan en una posición desfavorable en materia salarial, temporalidad y determinadas condiciones laborales. Román ha llegado a afirmar que siguen en el "vagón de cola", por lo que ha reclamado una hoja de ruta que permita corregir esa situación.

Uno de los datos que más preocupa al sindicato es la temporalidad, que ha situado en torno al 33%. A ello ha sumado el envejecimiento de las plantillas y la necesidad de planificar ofertas de empleo público "serias", con plazas suficientes y ajustadas al funcionamiento real de los servicios.

El sindicato considera que el presupuesto autonómico de 2026 será una primera prueba para comprobar si el nuevo Ejecutivo incorpora recursos suficientes para atender estas demandas.

Administración General

En el ámbito de la Administración General, CSIF ha reclamado la equiparación salarial, promociones internas por concurso y el cumplimiento efectivo de sentencias relacionadas con el abono de complementos en vacaciones y en situaciones de incapacidad temporal.

La recogida de firmas refuerza ahora esa línea de presión. La organización quiere que la homologación salarial forme parte de una negociación más amplia que aborde no solo las retribuciones, sino también la estabilidad del empleo, la carrera profesional y las condiciones laborales del personal público.

Sanidad y educación

Las demandas del sindicato se extienden también a sanidad y educación. En el ámbito sanitario, CSIF ha pedido reforzar las plantillas, mejorar la calidad asistencial, abonar íntegramente las guardias, desarrollar la carrera profesional, aplicar la reclasificación profesional y reconocer el solape para todas las categorías y turnos.

En educación, la organización ha reclamado la homologación salarial con respecto a las cifras nacionales, la convocatoria de oposiciones a cátedra, medidas de promoción profesional, la reducción de la burocracia y el fin de lo que considera una discriminación hacia el personal interino.

CSIF, que se presenta como sindicato mayoritario en la región con un 46% de representación, ha apelado al diálogo, pero también ha avisado de que habrá respuesta sindical si el Gobierno no abre una negociación efectiva.