Extremadura pierde por Salamanca la alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte

Extremadura ha perdido por Salamanca otra alternativa directa para viajar en tren hacia el País Vasco y el norte, una opción que algunos viajeros de la región utilizaban para esquivar Madrid en trayectos hacia Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria o incluso Barcelona. La modificación del antiguo Alvia Salamanca-Barcelona, que desde abril ha dejado de llegar de forma directa a la capital catalana y se queda en Zaragoza, pero además necesita un trasbordo en Valladolid, ha estrechado todavía más las posibilidades ferroviarias del oeste peninsular.

La conexión no salía de Extremadura, pero a falta de la Ruta de la Plata ferroviaria, cerrada desde 1984, suponía claramente la alternativa más rápida para muchos viajeros de Cáceres, Plasencia o el norte de la comunidad. Pasaba por subir en coche hasta Salamanca y coger allí el Alvia directo hacia el norte. No era una solución ideal, pero sí una fórmula práctica para evitar transbordos largos en Madrid y no tener que llegar a la capital para volver a subir después hacia Castilla y León o el País Vasco.

Salamanca, por carretera

La clave está precisamente ahí. Extremadura no llegaba a Salamanca en tren porque el eje ferroviario de la Ruta de la Plata sigue cerrado y con décadas de expectativas para volver a abrir, de momento. La vía útil era por carretera: coche hasta la estación salmantina y, desde allí, tren directo hacia Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Lleida, Tarragona y Barcelona.

El antiguo Alvia salía de Salamanca en torno al mediodía, una franja más compatible con desplazarse desde el norte extremeño. Desde allí, permitía llegar a Vitoria en unas cuatro horas, sin cambiar de tren y sin pasar por Madrid. Para determinados viajeros, sobre todo de Cáceres, Plasencia y comarcas próximas, esa combinación podía resultar más lógica que encadenar enlaces ferroviarios por la capital.

Renfe ha sustituido ese servicio por una relación entre Salamanca y Zaragoza, con salida a las 7.20 horas y llegada a Zaragoza-Delicias a las 13.51 horas. En sentido contrario, el tren sale de Zaragoza a las 15.42 horas y llega a Salamanca a las 22.07 horas. A partir de Zaragoza, los viajeros pueden enlazar con otros trenes hacia Cataluña o Francia.

Un horario menos útil

El problema para Extremadura no está solo en que desaparezca el tren directo hasta Barcelona, sino en el nuevo horario. Con una salida desde Salamanca a las 7.20 horas, la opción de subir desde Cáceres o Plasencia el mismo día se complica mucho. Obliga a madrugar de forma extrema, dormir la noche anterior en Salamanca o descartar esta alternativa.

Por eso la pérdida pesa especialmente en los viajes hacia el País Vasco y el norte. Desde Cáceres a Vitoria por Madrid, algunas combinaciones pueden superar las nueve horas, con precios en el entorno de 65 o 70 euros por trayecto y esperas de más de dos horas en la capital. En el caso de Burgos, el viaje por Madrid puede acercarse a las ocho horas, también con un enlace largo.

Frente a eso, el recorrido desde Salamanca ofrecía una salida directa hacia Vitoria y otros puntos del norte. Para el viajero extremeño, el esfuerzo era llegar primero en coche a Salamanca; una vez allí, el tren resolvía el tramo más complejo sin transbordos.

El golpe está en el norte

La pérdida no pesa igual en todos los destinos. Hacia Barcelona, Extremadura conserva alternativas por Madrid relativamente competitivas en tiempo. Desde Cáceres puede haber combinaciones de unas siete horas y media, con enlaces de menos de una hora, aunque el precio puede subir con facilidad por encima de los 100 euros cuando entra en juego el AVE.

También hacia Zaragoza existen opciones razonables por Madrid, con viajes que pueden rondar las seis horas desde Cáceres y enlaces próximos a una hora, aunque con precios que pueden situarse desde unos 80 euros en adelante, según horario y disponibilidad.

El punto más sensible está, por tanto, en Vitoria, Burgos, Miranda de Ebro y otros destinos del norte. Ahí es donde la alternativa salmantina tenía más sentido para Extremadura. El antiguo Alvia funcionaba como una puerta lateral hacia el norte peninsular en una comunidad demasiado acostumbrada a que casi todo viaje ferroviario tenga que resolverse pasando por Madrid.

Otra dependencia de Madrid

La modificación del Salamanca-Barcelona vuelve a evidenciar un problema de fondo: Extremadura depende demasiado de Madrid para viajar en tren a casi cualquier destino. Cuando se pierde una conexión transversal, aunque salga de otra provincia, la región pierde también margen de maniobra.

En el caso extremeño, esa dependencia se agrava porque el corredor natural hacia Salamanca, Zamora y León lleva cuatro décadas roto. La desaparición de la Ruta de la Plata obligó a sustituir el tren por el coche para llegar a Salamanca. Ahora, incluso esa solución imperfecta queda debilitada por el recorte del Alvia y por un horario mucho menos útil para quienes llegan desde Extremadura.

La consecuencia es clara: no se ha perdido un tren extremeño, pero sí otra posibilidad real de moverse mejor. Y en una región con pocas frecuencias, largos tiempos de viaje y enlaces limitados, cada alternativa externa también cuenta.

Protesta en Salamanca

La supresión del tren directo ha provocado una fuerte protesta en Salamanca. Miles de personas se han concentrado este domingo para reclamar mejores conexiones ferroviarias y denunciar el aislamiento de la provincia. La movilización ha reunido a instituciones, asociaciones vecinales, universidades, organizaciones empresariales, sindicatos y colectivos sociales bajo la reivindicación de un tren de futuro.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha situado la eliminación del directo a Barcelona como uno de los detonantes de la protesta. La ciudad reclama más frecuencias rápidas con Madrid, mejoras hacia Portugal, la electrificación hasta la frontera y la recuperación de la Ruta de la Plata.

Esa última demanda conecta directamente con Extremadura. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha participado también en la reivindicación y ha recordado que, para llegar desde Extremadura a muchas ciudades del norte, los viajeros se ven obligados a pasar por Madrid. Su presencia ha reforzado la idea de que el problema no es solo salmantino, sino de todo el oeste peninsular.

La herida de la Ruta de la Plata

El cierre de la Ruta de la Plata en 1984 sigue marcando la movilidad ferroviaria extremeña. Aquella línea permitía articular el eje occidental entre Plasencia, Salamanca, Zamora y León. Su desaparición dejó a Extremadura sin una salida natural hacia el norte y consolidó un modelo en el que Madrid se convirtió casi siempre en paso obligado.

Cuatro décadas después, el futuro de esa conexión sigue pendiente. El Gobierno ha ampliado el plazo del estudio de viabilidad del corredor Plasencia-León, adjudicado para analizar si la reapertura es viable desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. El informe debía estar ya más avanzado, pero Transportes ha justificado la demora por la necesidad de recopilar información, estudiar la demanda y definir alternativas.

La Junta de Extremadura y la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata han criticado el retraso y han pedido que el estudio no se convierta en una nueva forma de aplazar decisiones. Para los defensores del corredor, no se trata de recuperar una línea por nostalgia, sino de devolver al oeste una conexión ferroviaria básica.

Un ajuste que también alcanza a Extremadura

El recorte del Alvia Salamanca-Barcelona se ha presentado como una reorganización del servicio, pero su impacto va más allá de Salamanca. Para Extremadura, supone perder una de esas salidas indirectas que ayudaban a compensar las carencias de su propia red.

La región no figuraba en el origen ni en el destino del tren, pero sí podía beneficiarse de él. Bastaba con llegar en coche a Salamanca para disponer de una conexión directa hacia el norte. Ahora, con el tren limitado a Zaragoza y con una salida a primera hora de la mañana, esa opción queda mucho menos accesible.

El resultado es una nueva pérdida en el mapa real de movilidad extremeña. Barcelona puede seguir resolviéndose por Madrid con tiempos competitivos, aunque a menudo con precios elevados. Zaragoza también conserva alternativas. Pero el País Vasco, Burgos y otros destinos del norte vuelven a quedar más lejos.

La conclusión es incómoda: Extremadura no solo sufre por los trenes que no tiene, sino también por los enlaces que desaparecen alrededor. Y mientras la Ruta de la Plata siga pendiente, cualquier recorte en Salamanca será también, de una forma u otra, una mala noticia para el norte extremeño.