Extremadura recibirá otros 394 millones para pagar la factura de las borrascas

El Gobierno ha acordado este lunes asignar 394 millones de euros a Extremadura para atender los gastos extraordinarios derivados de las borrascas registradas a comienzos de 2026. La decisión se ha adoptado a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y se financiará con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

La medida materializa lo previsto en el Real Decreto-ley 10/2026, aprobado el pasado 28 de abril, y concreta el compromiso anunciado entonces por el ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre la apertura de una línea de financiación preferente para hacer frente a los gastos derivados de catástrofes.

Gastos de emergencia

En el caso extremeño, los fondos se destinarán a cubrir los gastos extraordinarios no financieros ejecutados en 2026 por la Junta de Extremadura como respuesta a los daños causados por varios fenómenos meteorológicos adversos. Esas situaciones de emergencia ya habían sido reconocidas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contemplaba medidas para Extremadura y Andalucía tras los temporales.

El Gobierno ha explicado que Extremadura no disponía de superávit presupuestario de 2024 y 2025 para afrontar estos gastos, ya que había aplicado el superávit de 2024 a reducir su nivel de endeudamiento neto en 2025. Por ello, el Real Decreto-ley 10/2026 ha previsto la posibilidad de asignar recursos adicionales a la comunidad hasta un importe máximo equivalente al superávit registrado en 2024.

El Periódico Extremadura

Los 394 millones podrán librarse directamente a favor del Gobierno extremeño, aunque deberán destinarse exclusivamente a sufragar las actuaciones extraordinarias vinculadas a las emergencias. Para recibirlos, la comunidad tendrá que presentar una solicitud acompañada de una certificación de la Intervención General que acredite esos gastos.

Ayuda para los ayuntamientos

Además, la Comisión Delegada ha aprobado destinar otros 500 millones de euros del Fondo de Financiación a Entidades Locales para actuaciones de los ayuntamientos destinadas a paliar los efectos de las inundaciones registradas a inicios de año en Extremadura y Andalucía.

Estas cantidades podrán financiar tanto gastos corrientes y de capital como proyectos de inversión necesarios para reparar los efectos de los temporales. Las entidades locales deberán presentar sus solicitudes y no podrán incluir actuaciones que ya estén financiadas por otras vías, con el objetivo de evitar una doble financiación.

Con estos acuerdos, el Gobierno ha defendido su compromiso con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, especialmente en situaciones excepcionales como las derivadas de las inclemencias meteorológicas sufridas por Extremadura.