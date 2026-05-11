Guardiola se reúne con la nueva presidenta de Foro Nuclear para cerrar filas en la defensa de Almaraz

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido este lunes un encuentro institucional con la nueva presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, en el que ambas han abordado el futuro energético de España y el papel de la energía nuclear en el actual contexto internacional. La reunión ha servido para subrayar la importancia estratégica de la Central Nuclear de Almaraz en un momento en el que la soberanía energética se ha convertido en una prioridad para Europa.

Desde la izquierda, Mercedes Morán, consejera de Industria; la presidenta extremeña, María Guardiola; la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde; y el director de la Central de Almaraz, Rafael Campos. / Juntaex

Defensa de un modelo energético estable

Durante el encuentro, Guardiola y Ugalde han coincidido en la necesidad de que España avance hacia un modelo energético realista, equilibrado, seguro y estable, capaz de garantizar la competitividad industrial, la autonomía estratégica y el suministro eléctrico. Ambas han compartido la conveniencia de reforzar un sistema energético que responda a un escenario geopolítico cada vez más complejo y que permita asegurar la estabilidad de la economía española.

Almaraz, infraestructura estratégica para Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura ha insistido en “la importancia de unir esfuerzos a la hora de defender la continuidad de infraestructuras estratégicas como la Central Nuclear de Almaraz”, al considerarla esencial no solo por su impacto en el empleo y la prosperidad económica, sino también por su contribución a la seguridad y la sostenibilidad. Guardiola ha defendido que la planta cacereña sigue siendo un activo imprescindible para Extremadura por su peso en el tejido productivo, industrial y social de la región.

Empleo, industria y lucha contra la despoblación

“Esta central constituye un activo clave para la estabilidad y firmeza del sistema eléctrico, además de representar un importante motor económico y social para la región, contribuyendo al mantenimiento de miles de empleos directos e indirectos, al desarrollo industrial y a la lucha contra la despoblación en el medio rural extremeño”, ha resaltado María Guardiola. La jefa del Ejecutivo regional ha vinculado la continuidad de Almaraz con la creación de oportunidades en el territorio y con la fijación de población en las zonas rurales del entorno.

Foro Nuclear reclama prolongar la operación

Por su parte, la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde, ha defendido que “mantener la operación de las centrales nucleares es imprescindible para garantizar un suministro eléctrico estable, reforzar la autonomía energética y progresar con decisión hacia los compromisos climáticos”. Ugalde ha situado la energía nuclear como una pieza necesaria para avanzar hacia un sistema eléctrico más firme, menos dependiente y compatible con los objetivos de descarbonización.

España ante el reto de la competitividad energética

“España tiene la oportunidad de alinearse con la senda que siguen las naciones más industrializadas, aprovechando el valor añadido que aporta la energía nuclear a un sistema energético robusto, sostenible y orientado al futuro”, ha señalado Marta Ugalde.