La ONCE presenta 'Dupla' para superar los 52,6 millones repartidos en Extremadura

La ONCE ha presentado este lunes 'Dupla', su nuevo juego de un euro, con el que la organización quiere reforzar su actividad comercial y mantener su inversión social tras haber repartido 52,6 millones de euros en premios en Extremadura durante 2025. La propuesta introduce una mecánica diferente: el usuario conoce desde el momento de la compra el premio al que opta y después espera al sorteo para comprobar si su número resulta ganador.

La entidad ha definido el producto como un juego con "dos momentos de emoción". El primero se produce al adquirir el boleto, cuando el jugador descubre qué cantidad puede ganar. El segundo llega en el sorteo, al comprobar si el número elegido coincide con el extraído. El lanzamiento se ha celebrado con un primer sorteo en directo y con la participación del delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; el responsable del área de operaciones y logística, Ismael Rodríguez; y el vendedor Nelson Gestal.

Cómo funciona

'Dupla' permite elegir un número del 1 al 15. En el boleto aparece ya el premio asignado a ese número, que se determina de forma aleatoria en el momento de la compra. Después, en el sorteo, se extrae un número de ese mismo rango. Si coincide con el elegido, el cliente gana el premio que figura en su boleto.

El juego incluye también reintegros para el número anterior y posterior al número ganador, lo que permite jugar de nuevo. Los premios van desde el reintegro hasta un máximo de 500 euros, con cuantías de 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100 o 500 euros.

Según la organización, se trata de un producto de premios frecuentes, con una estimación aproximada de un boleto premiado por cada cinco.

Cinco sorteos diarios

Otra de las novedades es la frecuencia. 'Dupla' cuenta con cinco sorteos al día, a las 10.00, 12.00, 14.00, 17.00 y 21.15 horas. El primer sorteo se ha celebrado este lunes, 11 de mayo, a las 10.00 horas.

El nuevo juego puede adquirirse a través de los más de 21.200 vendedores y vendedoras de la ONCE en España, en la web oficial de juegos de la organización y en establecimientos colaboradores.

Durante la presentación, Fernando Iglesias ha subrayado que el lanzamiento supone un nuevo paso en la forma de innovar de la ONCE y en su relación con la ciudadanía. "Hoy es un día importante para la ONCE, un día en el que damos un paso más en nuestra forma de innovar, de conectar con las personas y de seguir cumpliendo con nuestro propósito primero", ha destacado.

El delegado autonómico ha recordado que, además de la labor social, la organización busca repartir premios entre sus clientes, a quienes ha definido como colaboradores del fin social de la entidad. También ha agradecido a los extremeños su confianza y su apoyo al "poder multiplicador de la solidaridad de la ONCE".

52,6 millones en Extremadura

La ONCE ha repartido en 2025 más de 1.640 millones de euros en toda España, de los que 52,6 millones se han quedado en Extremadura. La organización ha destacado que esa cifra ha llegado de la mano de sus casi 600 vendedores en la comunidad.

Con 'Dupla', la entidad aspira a seguir incrementando esa presencia en premios, pero también a sostener su modelo social. La ONCE ha insistido en que dedica íntegramente sus recursos a su inversión social, vinculada especialmente a la inclusión de personas con discapacidad.

Empleo con discapacidad

La organización ha puesto también el acento en el empleo generado en la comunidad. En 2025, la ONCE ha realizado en Extremadura 71 contrataciones de vendedores y vendedoras, todas ellas de personas con discapacidad.

Nelson Gestal, vendedor de la ONCE desde hace un año, ha participado en el acto y ha explicado que su trabajo va más allá de la venta de un producto. "Se trata de compartir un momento de confidencia, de intercambio y de cercanía con mis vecinos", ha señalado.

Gestal ha mostrado además su satisfacción por formar parte de una organización que representa empleo, inclusión y cercanía. Para la ONCE, sus vendedores son una pieza esencial de su actividad diaria y de su imagen pública.

Una fórmula distinta

La principal diferencia de 'Dupla' respecto a otros juegos es que el comprador sabe desde el primer momento qué premio puede ganar. La espera hasta el sorteo se mantiene, pero con una expectativa ya definida en el boleto.

La ONCE presenta así un producto rápido, sencillo y de bajo coste, con sorteos repartidos durante todo el día y premios moderados. En Extremadura, el lanzamiento llega acompañado de tres datos que resumen el peso de la organización en la comunidad: 52,6 millones repartidos en premios, casi 600 vendedores y 71 nuevos contratos para personas con discapacidad durante el último año.