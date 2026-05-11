El SES aclara qué ocurre con los contratos de fidelización de Enfermería Familiar tras las protestas en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ultima los contratos de fidelización para los residentes de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria y prevé publicarlos "en los próximos días". La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, lo ha trasladado también a representantes de los enfermeros especialistas en esta disciplina este lunes.

El encuentro llega después del malestar expresado por residentes y especialistas al comprobar que esta especialidad no aparecía en el primer listado de contratos de interinidad por programas del Plan de Fidelización de Residentes que han finalizado su formación sanitaria especializada. Ese anuncio sí incluía a otras especialidades enfermeras, lo que llevó al colectivo a denunciar un "agravio comparativo".

Según ha trasladado la Consejería a este diario, el pasado jueves se hicieron públicos los contratos correspondientes a los enfermeros especialistas cuyo corte de bolsa se realizó el 27 de marzo. En concreto, se trataba de Enfermería Pediátrica, Enfermería Geriátrica, Enfermería Especialista de Salud Mental y Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

La clave está en el corte de bolsa

La explicación de Salud se centra en el calendario administrativo de las bolsas de trabajo. Para las especialidades incluidas en el primer anuncio, se estableció un corte extraordinario de actualización de méritos e inscripción de nuevos aspirantes, mediante una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del SES con fecha 27 de marzo.

En el caso de Enfermería Familiar y Comunitaria, esa resolución se dictó más tarde, el 14 de abril. Esa diferencia de fechas es la razón por la que sus contratos no aparecieron en el primer listado publicado por el SES.

"En este caso, el Servicio Extremeño de Salud se halla ultimando las ofertas de nombramiento correspondientes al Plan de Fidelización, que serán objeto de publicación en los próximos días", ha reiterado la Consejería.

Malestar por no aparecer en el primer listado

La ausencia de Enfermería Familiar y Comunitaria en la primera publicación provocó inquietud entre los profesionales, que consideraron llamativo que no figurara una especialidad directamente vinculada al refuerzo de la Atención Primaria. El colectivo defendió que su formación EIR tiene también una duración de dos años y está reconocida oficialmente, igual que el resto de especialidades enfermeras.

La explicación de la Consejería no ha frenado las críticas políticas. El PSOE ha reprochado este lunes a la Junta que no haya ofrecido al colectivo de esta especialidad "estabilidad laboral" y haya ocasionado una "discriminación negativa".

Contratos e incentivos pendientes

En la documentación publicada para las especialidades ya incluidas figuran incentivos vinculados al Plan de Fidelización, Retención y Captación del Talento, con complementos que en determinados supuestos del grupo A2, en el que se encuadra Enfermería, pueden superar los 500 euros mensuales.

De momento, Salud no ha concretado el número de nombramientos previstos para Familiar y Comunitaria ni su reparto territorial. La Consejería sostiene que las ofertas están en fase final y que se harán públicas próximamente.