Tres detenidos por robar a mayores en supermercados de Extremadura con el método del despiste

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de formar parte de una red criminal dedicada a robar a personas de avanzada edad en aparcamientos de supermercados de varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura. La banda sustraía, entre otros efectos, tarjetas de crédito que posteriormente utilizaba para sacar dinero en efectivo.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación comenzó a raíz de varias denuncias presentadas en la provincia de Valencia, donde los autores actuaban con un mismo modus operandi. Uno de los integrantes se acercaba a una persona mayor en el aparcamiento de un supermercado y le preguntaba por una dirección para distraerla. Mientras tanto, otro miembro del grupo aprovechaba para saquear el interior del vehículo.

Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables ante determinados delitos contra el patrimonio, especialmente hurtos, robos al descuido y estafas. Entre las modalidades más habituales figuran la sustracción de carteras o bolsos en espacios públicos, el uso fraudulento de tarjetas bancarias, los engaños telefónicos, las falsas revisiones en domicilios o las distracciones en cajeros, comercios y aparcamientos.

Los investigadores comprobaron que los delincuentes utilizaban vehículos de alquiler contratados con documentación falsa, lo que dificultó en un primer momento la identificación de los presuntos autores. No obstante, gracias a varios reconocimientos, al análisis de cámaras de seguridad y a distintos seguimientos, los agentes lograron identificar primero a algunos de los implicados y, finalmente, a los doce miembros de la banda.

La red criminal

La red se desplazaba por distintas provincias españolas para cometer sus golpes. Además de varios puntos de Extremadura, se han documentado casos en Bilbao, Burgos y Córdoba. En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil ha atribuido al grupo más de 50 hechos delictivos entre hurtos y estafas. A algunas de las víctimas llegaron a causarles un perjuicio económico superior a los 7.000 euros.

Finalmente, los agentes se trasladaron a Madrid y Zaragoza, donde detuvieron a tres de los doce integrantes identificados. Se trata de dos hombres y una mujer, de nacionalidad peruana y con edades comprendidas entre los 23 y los 32 años. A los arrestados se les imputan delitos de hurto, estafa y pertenencia a organización criminal.

Sobre los otros nueve miembros restantes se han solicitado requisitorias para su detención. La Guardia Civil sospecha que algunos podrían haber huido al extranjero, mientras que otros ya acumulan numerosas requisitorias en vigor en España. El Instituto Armado ha señalado que los presuntos autores "suelen emplear documentos falsificados que renuevan con frecuencia para eludir la acción de la justicia y evitar contar con antecedentes penales en sus identidades reales".

Consejos

La Guardia Civil recomienda a las personas mayores extremar la precaución ante desconocidos que intenten distraerlas en la vía pública, aparcamientos, cajeros, comercios o zonas concurridas. También aconseja no dejar bolsos, carteras, teléfonos móviles u otros objetos de valor a la vista en el interior del vehículo y mantener siempre controladas las tarjetas bancarias.

Entre las pautas básicas de prevención figuran no facilitar nunca claves, números PIN o datos personales; desconfiar de personas que se acerquen con cualquier excusa para pedir ayuda, indicaciones o dinero; y procurar acudir acompañado cuando se realicen gestiones bancarias importantes.

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El Instituto Armado aconseja, además, evitar sacar grandes cantidades de efectivo, tapar siempre el teclado al introducir el PIN en un cajero o terminal de pago y bloquear de inmediato la tarjeta en caso de robo, pérdida o uso fraudulento. En estas situaciones, se recomienda avisar cuanto antes a la entidad bancaria y presentar denuncia ante las fuerzas de seguridad.