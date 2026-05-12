Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Romería BótoaGuardianes del planazoSentencia
instagram

Curso 2026/2027

Los concertados de Extremadura tendrán hasta noviembre para pedir 894.000 euros en ayudas para monitores

La convocatoria cubre nóminas, Seguridad Social y 100 euros por monitor y curso para actividades formativas complementarias en Infantil, Primaria y Educación Especial durante el curso 2026/2027

Una docente con alumnos en una actividad de aula.

Una docente con alumnos en una actividad de aula. / Efe

Rocío Muñoz

Cáceres

Los colegios concertados extremeños contarán con una nueva línea de ayudas de 894.632,34 euros para reforzar su oferta formativa complementaria durante el curso 2026/2027, con actividades como lectura, idiomas, ajedrez, teatro, TIC o inteligencia emocional.

La resolución, ya publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), abre el procedimiento para que los centros privados concertados sostenidos con fondos públicos puedan solicitar la financiación desde este martes y hasta el 15 de noviembre de 2026. La convocatoria afecta a centros de Educación Infantil, Primaria y específicos de Educación Especial.

Para acceder a la subvención, los centros deberán presentar la solicitud, contar con un proyecto de actividades formativas complementarias y cumplir el resto de requisitos establecidos en la normativa.

Qué gastos se cubren

La cuantía de la subvención vendrá determinada por el coste necesario para realizar las actividades, tomando como referencia, por analogía, el V convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura.

El personal contratado será clasificado en la categoría de monitor de actividades formativas complementarias, perteneciente al grupo IV. La ayuda cubrirá nóminas y costes de Seguridad Social, lo que convierte la contratación de los monitores en el eje central de la convocatoria.

Además, la Junta subvencionará gastos de funcionamiento mediante el pago a cada centro de 100 euros por monitor y curso.

Lectura, idiomas, ajedrez y refuerzo

La oferta de actividades incluye fomento de la lectura, estudio dirigido y refuerzo de las destrezas instrumentales, teatro, ajedrez, francés, inglés, portugués, tecnologías de la información y la comunicación, psicomotricidad, iniciativa emprendedora, inteligencia emocional y plástica o manualidades.

Noticias relacionadas y más

En las localidades de menos de 10.000 habitantes, la convocatoria amplía esa oferta con música y educación física y deportiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents