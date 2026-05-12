Escape rooms para aprender a salvar recién nacidos: la apuesta extremeña de la UEx

La escena exige pulso, conocimientos y rapidez. Un recién nacido necesita una reanimación en sala de partos y los estudiantes deben actuar bajo presión, resolver pruebas, tomar decisiones y aplicar competencias clínicas en un tiempo limitado. La diferencia es que esta vez el entrenamiento se desarrolla dentro de un escape room. Así ha trasladado la Universidad de Extremadura (UEx) la gamificación a la formación de enfermería neonatal, uno de los ámbitos más delicados de la asistencia sanitaria.

Un equipo de investigadores de la UEx formado por Esperanza Santano, Cristina Franco y Sergio Cordovilla ha demostrado que estas dinámicas pueden ser una herramienta útil para mejorar la adquisición de competencias clínicas, aumentar la motivación de los estudiantes y preparar a los futuros profesionales para entornos asistenciales complejos.

El estudio ha sido realizado por el Grupo de Investigación e Innovación Docente en Ciencias de la Salud (GISyC-INNOVA) de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres, y ha analizado cómo esta metodología gamificada puede complementar la formación tradicional en reanimación neonatal.

Bajo presión

La investigación ha consistido en un ensayo clínico aleatorizado con 40 estudiantes de segundo curso de Enfermería. Mientras un grupo ha recibido una formación basada en simulación clínica tradicional, el otro se ha enfrentado a un reto de 40 minutos en un escape room diseñado para reproducir la presión real de una situación crítica en sala de partos.

Los alumnos han tenido que superar retos técnicos y cognitivos vinculados a la atención neonatal, en un escenario que obliga a pensar rápido, aplicar conocimientos y trabajar con precisión. El objetivo no era convertir el aprendizaje sanitario en un juego, sino utilizar elementos propios del juego para reforzar la preparación ante una situación real de alta exigencia.

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Los resultados han mostrado que ambos grupos alcanzaron niveles similares en términos de aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes que participaron en la actividad gamificada valoraron de forma especialmente positiva su aplicabilidad y su utilidad educativa.

Aprender recordando

"El escape room no es una fórmula mágica que sustituye a lo que ya funciona, pero añade algo que la simulación convencional no siempre consigue: hacer que aprender sea una experiencia que los estudiantes recuerdan y disfrutan", han señalado los autores del estudio.

Esa es una de las claves del proyecto: incorporar una metodología que no reemplaza la formación clínica convencional, sino que la complementa. La gamificación permite entrenar competencias en un entorno inmersivo, con presión de tiempo, resolución de problemas y toma de decisiones, factores muy presentes en la práctica sanitaria real.

"La gamificación y los escape room llevan años demostrando su potencial en otros ámbitos educativos, y quisimos trasladar esa experiencia al entorno de la enfermería neonatal, uno de los más exigentes técnica y emocionalmente. El resultado fue este ensayo clínico aleatorizado, uno de los pocos en su tipo publicados hasta la fecha en esta área", han explicado los investigadores.

Del aula al paritorio

El trabajo ha nacido como un proyecto de innovación docente dentro de los laboratorios de la asignatura Enfermería del Recién Nacido, la Infancia y la Adolescencia. A largo plazo, el grupo de investigación quiere incorporar este tipo de metodologías en distintas asignaturas del grado, siempre como apoyo a las técnicas de simulación clínica que ya se utilizan en la facultad.

La apuesta, sin embargo, requiere medios. Los investigadores han subrayado que para desarrollar simulación de alta fidelidad y dinámicas de escape room de calidad hacen falta espacios adecuados, equipamiento, técnicos especializados en simulación, tiempo y apoyo institucional.

"Para desarrollar simulación de alta fidelidad y dinámicas de escape room de calidad se requieren medios como espacio, equipamiento, técnicos especializados en simulación y, sobre todo, tiempo y apoyo institucional. El centro tiene un proyecto de área de simulación en marcha desde hace tiempo, pero todavía necesita el impulso necesario para consolidarse", han indicado.

Investigación extremeña

El Grupo de Investigación e Innovación Docente en Ciencias de la Salud (GISyC-INNOVA) forma parte de la rama de investigación educativa del Grupo de Investigación en Salud y Cuidados (GISyC). Se trata de un equipo interdisciplinar formado por profesionales de la salud que combinan la docencia con la investigación, con el objetivo de conectar la universidad con la realidad clínica y con las necesidades sanitarias de la población.

Sus líneas de trabajo se centran en la promoción de la salud, la educación para la salud, la prevención y los factores de riesgo modificables. En los últimos años, el grupo ha incorporado también la innovación docente como una línea propia, explorando nuevas metodologías de enseñanza en ciencias de la salud.

El estudio ha sido publicado en la revista Clinical Simulation in Nursing bajo el título Escape room and high-fidelity clinical simulation in neonatal nursing education: A randomized clinical trial.