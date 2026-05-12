Extremadura destina casi 2 millones a libros y material escolar en centros concertados

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la convocatoria de ayudas para financiar la dotación de libros de texto y material escolar en los centros privados concertados de Extremadura que impartan Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial durante el curso 2026/2027.

La medida, tramitada por la Consejería de Educación y Formación Profesional, contará con un presupuesto de 1.949.612 euros y se articulará en dos modalidades. La primera estará dirigida a la adquisición o reposición de libros de texto, mientras que la segunda cubrirá material escolar para los alumnos de Infantil.

Dos modalidades de ayuda

La modalidad A financiará la dotación de libros de texto para alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial. La convocatoria recoge además que estos materiales podrán estar editados tanto en formato impreso como digital, una precisión relevante para los centros que ya trabajan con recursos electrónicos o modelos mixtos.

La modalidad B se reserva al material escolar del Segundo Ciclo de Educación Infantil. En este caso, la ayuda se orienta a cubrir necesidades básicas de aula en una etapa no obligatoria pero muy extendida entre las familias extremeñas.

Cuantías por alumno

Las cantidades que recibirá cada centro por libros de texto se calcularán en función de las necesidades que comunique el propio colegio. Para ello se tendrá en cuenta el número total de alumnos prestatarios cuyas necesidades no vayan a quedar cubiertas mediante el banco de libros del centro educativo.

Antes de determinar esas necesidades, cada centro deberá actualizar su banco de libros. La cuantía fijada por alumno prestatario será de 130 euros en Educación Primaria y de 160 euros en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial. Para el alumnado del Segundo Ciclo de Infantil, la ayuda para material escolar será de 100 euros por alumno.

Gratuidad, corresponsabilidad y reutilización

El objetivo de la convocatoria, según recoge el acuerdo autorizado por el Consejo de Gobierno, es avanzar en la plena gratuidad de la educación y fomentar valores de solidaridad y corresponsabilidad entre los miembros de la comunidad educativa.