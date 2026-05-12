Extremadura se sube al autobús: lidera el alza en España y estrenará pago con tarjeta y rutas en tiempo real

El autobús urbano sigue ganando peso en Extremadura. No se trata de un repunte aislado, sino de una tendencia que se viene observando en los últimos tiempos y que ha cobrado fuerza en marzo, mes en el que la comunidad ha registrado el mayor incremento del país en el uso de este transporte.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viajeros del autobús urbano ha subido en Extremadura un 14,6% respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.464.000 pasajeros. El avance sitúa a la región muy por encima de la media nacional, donde este tipo de transporte ha crecido un 4,9%, con 193,1 millones de usuarios.

Mayor crecimiento

Extremadura ha encabezado los aumentos autonómicos del transporte urbano por autobús, seguida de Castilla y León, con un 12,3%, y Castilla-La Mancha, con un 9,5%. En el lado contrario se han situado la Comunidad de Madrid, con un 2,5%; Aragón, con un 3%; y Cataluña, con un 3,5%.

También en el acumulado del año la comunidad ha registrado una evolución destacada. Entre enero y marzo, los usuarios del autobús urbano han aumentado un 11,1% en Extremadura, frente al 1,6% de crecimiento medio en España, lo que confirma el mayor dinamismo de este transporte en la región.

El INE no publica los datos de Baleares, Cantabria, Navarra y La Rioja, ni los de Ceuta y Melilla, para preservar el secreto estadístico.

Modernización por carretera

La subida del autobús urbano coincide con otro proceso distinto, aunque conectado con el impulso del transporte público en la comunidad: la digitalización del transporte público por carretera. En este caso, la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un proyecto dotado con 2.874.960 euros, financiado con fondos NextGenerationEU y recursos propios de la administración autonómica.

La actuación, impulsada a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, busca modernizar el servicio, mejorar su gestión y facilitar su uso por parte de los viajeros. Entre las principales novedades figuran la implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permitirá conocer en tiempo real la posición de los autobuses, y un nuevo sistema de venta y validación de billetes.

Jota Granado

Con ese nuevo modelo, los usuarios podrán pagar sus trayectos con tarjeta bancaria contactless, códigos QR, efectivo o la Tarjeta de Transporte de Extremadura, que sustituirá de forma progresiva a las actuales.

Rutas en tiempo real

El proyecto incluye además una plataforma de movilidad, disponible en formato app y web, que reunirá información sobre rutas, horarios, tiempos de viaje, costes y la huella de carbono asociada a cada alternativa de transporte.

La intención es que los viajeros puedan planificar sus desplazamientos con más información y comparar opciones antes de viajar. Según ha explicado el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera, el objetivo es mejorar la calidad del servicio y ofrecer una experiencia más sencilla y accesible para la ciudadanía.

Los cambios se irán incorporando de forma progresiva, incluida la sustitución paulatina de las tarjetas actuales por la nueva tarjeta autonómica de transporte. Además, la Junta ha previsto un canal de atención al usuario a través del teléfono 927 83 16 43 y del correo electrónico soporte.movilidad@juntaex.es.

Más transporte público

En el conjunto de España, más de 526,6 millones de pasajeros han utilizado el transporte público en marzo, lo que supone un incremento interanual del 3,1% tras dos meses de caídas. El transporte urbano ha aumentado un 4,8%, hasta superar los 331,8 millones de viajeros, mientras que el interurbano ha crecido un 0,1%, con más de 147,7 millones de usuarios.

Dentro del transporte interurbano, el autobús también ha cerrado marzo en positivo, con un aumento del 4% y 84,3 millones de pasajeros. El transporte marítimo ha crecido un 0,4%, mientras que el aéreo interior se ha reducido un 0,8%.

Caída del tren

El avance del autobús contrasta con la caída de la larga distancia ferroviaria. Según los datos del INE, los viajes en tren de larga distancia se han reducido un 19,6% en el primer trimestre, mientras que el uso de la alta velocidad ha bajado un 21,3% hasta marzo.

Ese descenso se ha visto condicionado por el accidente de Adamuz (Córdoba), los cortes que mantuvieron cerrada la línea que conecta con Málaga y otras incidencias en las vías. En Extremadura, Renfe ha confirmado que hace unas semanas detectó "pequeñas marcas" en las ruedas de algunos trenes de la línea Madrid-Extremadura, lo que llevó a activar los protocolos de seguridad y a limitar la velocidad en algunos tramos.

La compañía ha precisado que esas marcas son "muy distintas" de las detectadas en Adamuz y que "en ningún caso tienen su alcance ni suponen la existencia de fisuras". Tras las revisiones y la subsanación de la incidencia por parte de Adif, Renfe ha indicado que no se han vuelto a detectar nuevas marcas en los trenes afectados.