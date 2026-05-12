La Junta de Extremadura destina 3 millones a facilitar la primera experiencia laboral de jóvenes desempleados

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la convocatoria de subvenciones del programa Contrata Excelencia, una línea dotada con 3 millones de euros para fomentar la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años mediante contratos formativos para la obtención de práctica profesional en la comunidad autónoma.

La medida, correspondiente al periodo 2026/2027, tiene como objetivo favorecer la incorporación al mercado laboral de los jóvenes extremeños y, al mismo tiempo, frenar la salida de talento joven hacia grandes ciudades dentro y fuera de España. La Junta ha situado esta convocatoria dentro de las actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad de la economía regional y la calidad del mercado de trabajo.

Contratos de un año

Las ayudas se dirigen a empresas que contraten a personas desempleadas menores de 30 años mediante contratos formativos para la obtención de la práctica profesional. Estos contratos deberán ser a jornada completa y tener una duración de doce meses.

Según los datos aportados, la convocatoria permitirá apoyar la contratación de unos 300 jóvenes. Las empresas interesadas podrán recibir, con carácter general, una ayuda de entre 9.000 y 12.000 euros por contrato. La cuantía podrá elevarse hasta 13.200 euros en determinados supuestos, como cuando la contratación se desarrolle en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, la ayuda podrá alcanzar los 15.000 euros cuando se aplique el denominado incremento de excelencia, previsto para los casos en los que la persona contratada cuente con una titulación universitaria o de Formación Profesional y una nota media mínima de 8 en su expediente académico.

Retener talento

El programa busca actuar sobre una de las preocupaciones recurrentes del mercado laboral extremeño: la dificultad para ofrecer una primera oportunidad profesional a jóvenes que acaban su etapa formativa y quieren incorporarse al empleo. La Administración regional ha defendido que estas ayudas pretenden mejorar las perspectivas laborales de este colectivo y contribuir a que quienes han estudiado en Extremadura puedan desarrollar aquí su trayectoria profesional.

Santi García

Esta convocatoria se ha aprobado junto a otras medidas vinculadas al emprendimiento, la formación y la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas, promovidas desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Apoyo a las pymes

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la convocatoria del programa Consolidapyme, destinado a la consolidación y crecimiento de la pyme extremeña a través de su mejora competitiva. Esta línea contará en 2026 con un presupuesto de 2 millones de euros, financiados con fondos procedentes de los retornos generados tras la ejecución del Programa Operativo Iniciativa Pyme Feder 2014-2020.

Las ayudas financiarán proyectos relacionados con la optimización de procesos productivos, la implantación y certificación de normas y sistemas de gestión, la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas, la transición hacia la economía verde y circular y el diseño de nuevos productos, envases y embalajes innovadores.

Podrán beneficiarse las pymes con centro productivo en Extremadura, incluidos los autónomos, siempre que desarrollen un proyecto dirigido a mejorar la competitividad de una actividad ya implantada en ese centro. La convocatoria se dirige a más de 200 pequeñas y medianas empresas, podrá cubrir hasta el 80% de la inversión y alcanzará un máximo de 30.000 euros por proyecto.

Emprendimiento

El Ejecutivo regional ha autorizado además el incremento de la transferencia específica a favor de Extremadura Avante-Servicios Avanzados a Pymes para financiar el plan de actuaciones en materia de emprendimiento, a través de la gestión y dinamización de la Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de Extremadura (Red PAE).

La transferencia asciende a 1.637.500 euros para el ejercicio 2026. La Red PAE está integrada por espacios físicos en los que un equipo técnico ofrece recursos de asesoramiento y acompañamiento a emprendedores, autónomos y empresas, con el objetivo de facilitar que sus proyectos empresariales e ideas de negocio puedan desarrollarse con mayor agilidad, eficacia y garantías de viabilidad.

Hasta 2024, esta red estaba ubicada en las cinco localidades de mayor población de la región: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito/Villanueva de la Serena. En 2025 se ha ampliado a Los Santos de Maimona y Navalmoral de la Mata, con la apertura de sedes en ambas localidades.

Formación estratégica

El Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la impartición de programas formativos declarados estratégicos durante el ejercicio 2026, por importe de 2.050.000 euros.

Estas ayudas, reguladas por la orden de 29 de agosto de 2022, podrán ser solicitadas por entidades titulares de proyectos formativos calificados como estratégicos conforme al procedimiento establecido en el decreto 121/2021, de 20 de octubre. La cuantía individualizada podrá alcanzar el 100% de los costes de impartición de las acciones formativas previstas, siempre que estén debidamente desglosados en el presupuesto del programa.

Serán subvencionables, entre otros conceptos, las retribuciones del personal docente, los gastos de medios y materiales didácticos, los bienes consumibles utilizados en las actividades formativas, el alquiler de equipos, plataformas tecnológicas, aulas, talleres y otros espacios necesarios para el desarrollo de la formación.

En conjunto, las medidas aprobadas este martes en materia de empleo joven, pymes, emprendimiento y formación movilizan 8.687.500 euros, con el programa Contrata Excelencia como principal novedad por su impacto directo en la contratación de jóvenes desempleados en Extremadura.