Extremadura denuncia "dejadez" del Gobierno por la reducción de velocidad en trenes por marcas en las ruedas

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha considerado que la reducción de la velocidad en tramos de la red ferroviaria de la región tras detectar marcas en las ruedas de algunos trenes es un ejemplo de la "dejadez" del Gobierno con las infraestructuras.

"Es un ejemplo más de la dejadez del gobierno del señor Sánchez en lo importante, en lo esencial, en cuidar de la vida de la gente, de los desplazamientos y en invertir en infraestructuras tan necesarias como esta", ha aseverado Manzano.

En este mismo sentido, ha insistido en que es un "deber que está omitiendo" y ante lo que los miembros de la Junta no van a "permanecer quietos" y reivindicarán que, "de una vez por todas", se proceda a la inversión necesaria, ya que "esas vías tienen que estar cumpliendo con los parámetros de seguridad que exigen todos los viajeros".

"Para nosotros es una cuestión esencial y al final, por desgracia, un ejemplo más del abandono de nuestra región, del abandono de años en nuestra región, de cómo nos han obligado a permanecer aislados y cómo eso ha lastrado, sin duda, nuestro crecimiento económico y ha provocado que nuestra población se tenga que ir a otros lugares que tienen esa mejor conexión", ha dicho.

Así, y a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Elena Manzano ha mostrado la "preocupación máxima" de la Junta y la reivindicación para que el Estado asuma, "aquí sí, su obligación".

LEDA

Por otro lado, y a preguntas por la situación de la empresa de autobuses LEDA, que ha dejado de prestar el servicio de transporte regular de viajeros por carretera en la línea Mérida-Sevilla, la portavoz de la Junta también ha dicho que es un "ejemplo más" de lo que sucede en el ámbito de las comunicaciones y de la conexión de Extremadura con el resto del territorio.

"Aquí les voy a pedir que miren al responsable. Y el responsable en todo esto, sin duda, es el Estado. Extremadura es una isla rodeada de tierra por años de dejadez socialista, de inversiones, de comunicaciones, de conexiones que ya tienen y de las que disfrutan otras comunidades autónomas y que nosotros hemos permanecido aislados en esa situación", ha aseverado.

De este modo, ha considerado que el Estado tendría que "estar a la altura" de las peticiones de todas las Administraciones y "más cuando está en juego", ha dicho, la movilidad de los viajeros, momento en el que ha destacado que el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha formulado distintas peticiones que "aún no han sido contestadas, ni han sido atendidas" por el ministerio.

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"Seguiremos insistiendo en este ámbito tan necesario, en esa inversión tan necesaria para nuestra comunidad autónoma. Contacto con la empresa, conexión con la empresa, trabajo diario pero aquí responsabilidad máxima de un Gobierno que ni está ni se le espera pero no está aquí, no está a nivel presupuestario, no está en el marco de la financiación que tanto necesitamos y en el resto de cuestiones", ha apuntado.