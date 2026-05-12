El MIR acelera en Extremadura en la segunda semana: 85 plazas adjudicadas y 16 especialidades completas

La segunda semana de elección MIR deja una nueva lectura en Extremadura. El primer tramo estuvo marcado por las especialidades de oferta reducida y alta demanda, las que suelen desaparecer antes en casi todas las comunidades. Pero el balance a fecha de este martes confirma que el proceso ha cambiado de fase: la comunidad suma ya 85 adjudicaciones, el 36,5% de las 233 plazas ofertadas, y 16 especialidades han completado todos sus puestos.

Son Oftalmología, Cardiología, Urología, Anestesiología, Cirugía Plástica, Dermatología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Otorrinolaringología, Angiología y Cirugía Vascular, Endocrinología, Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Neurocirugía, Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Cirugía Pediátrica y Obstetricia y Ginecología.

Entre todas suman 52 plazas adjudicadas. El dato es relevante porque ya no se trata solo de especialidades con una única vacante, como Dermatología, Cirugía Plástica, Angiología o Cirugía Pediátrica. También han cerrado áreas con más oferta en Extremadura, como Anestesiología, que tenía ocho plazas; Urología y Ginecología, con seis cada una; o Cardiología, Oftalmología y Traumatología, con cinco puestos en cada caso.

Las tres especialidades que están a una elección de cerrarse

El siguiente bloque de interés está en las especialidades que todavía no han completado su oferta, pero están ya al límite. Pediatría suma nueve plazas adjudicadas de las diez ofertadas. Es una de las especialidades que más ha acelerado en la segunda semana, con presencia en Badajoz y Cáceres y con varias elecciones concentradas en la jornada de este martes.

También está a una sola plaza de agotarse Radiodiagnóstico, que alcanza cinco adjudicaciones de las seis disponibles. La especialidad aparece ya en Badajoz, Cáceres y Don Benito-Villanueva de la Serena, lo que confirma su entrada en el grupo de áreas con mayor movimiento en esta fase del proceso.

La tercera especialidad con una sola plaza pendiente es Neurología. Fue, precisamente, la primera opción elegida en Extremadura este año, con el número 108 del ranking nacional en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. El martes se ha sumado una nueva adjudicación en Badajoz, de modo que quedan cubiertas dos de sus tres plazas.

La segunda semana cambia la fotografía

Hasta el viernes, la lectura principal era clara: habían desaparecido antes las plazas más competitivas y las especialidades con menos oferta. Dermatología y Cirugía Plástica fueron las primeras en cerrarse, y después siguieron Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Aparato Digestivo o Endocrinología.

La segunda semana añade otra capa. Empiezan a ganar peso especialidades con más volumen asistencial y con presencia directa en el funcionamiento diario de los hospitales extremeños. Ahí entran Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Radiodiagnóstico, Medicina Interna, Cirugía General y del Aparato Digestivo o Urología.

Ese movimiento permite leer mejor qué buscan los nuevos residentes cuando avanza el número de orden. Ya no eligen únicamente la especialidad más difícil de conseguir, sino también servicios con actividad estable, recorrido profesional, guardias, tecnología, quirófano, capacidad docente y una posición clara dentro del hospital.

Badajoz concentra más de la mitad de las adjudicaciones

El reparto territorial también deja una fotografía nítida. Badajoz concentra 45 de las 85 plazas MIR adjudicadas en Extremadura hasta el corte del martes. Cáceres suma 27, Mérida alcanza nueve, Don Benito-Villanueva de la Serena registra tres y Plasencia aparece con una.

Este dato es una consecuencia del tamaño de los servicios, del número de plazas acreditadas y del peso de los complejos hospitalarios universitarios. El Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz vuelve a ser el principal polo de adjudicación en la comunidad, con presencia en la mayoría de especialidades que ya han entrado en el listado.

Cáceres mantiene atractivo en áreas de alta demanda desde el arranque de la elección. Allí se eligió la primera plaza MIR extremeña, en Neurología, y también han aparecido plazas en Cardiología, Oftalmología, Cirugía Plástica, Anestesia, Traumatología, Radiodiagnóstico, Pediatría, Neurocirugía o Ginecología.

Qué plazas siguen abiertas ahora

Extremadura tiene 148 plazas pendientes en el conjunto del proceso. La cifra incluye tanto especialidades que ya han empezado a moverse como otras que todavía no aparecen en el listado de adjudicadas.

Dentro de las especialidades que ya han entrado en la elección, todavía quedan plazas en Medicina Interna, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Oncología Médica, Reumatología, Psiquiatría, Hematología, Medicina Intensiva, Medicina de Urgencias, Pediatría, Radiodiagnóstico y Neurología, además de la gran bolsa de especialidades de oferta amplia que avanzan habitualmente en fases posteriores.

Hasta el 27 de mayo

La elección seguirá hasta el 27 de mayo y quedan 11 jornadas para completar el proceso, ya que no se cuentan fines de semana ni festivos. La horquilla de adjudicación en Extremadura ya va del número 108, que eligió Neurología en Cáceres el primer día, al 4.889 -de las 9.276 plazas ofertadas a nivel nacional-, que ha optado este martes por Radiodiagnóstico también en Cáceres.

En ese tramo, la comunidad ha cubierto algo más de un tercio de su oferta y ha dejado ya una primera conclusión: las plazas más pequeñas y las hospitalarias con más tirón se han cerrado pronto, pero la segunda semana empieza a revelar el verdadero mapa de formación sanitaria que quedará en Extremadura para los próximos años.