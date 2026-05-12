Ojo a las falsas alertas que circulan en redes tras dos supuestos intentos de secuestro de menores en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha pedido este martes no generar "intranquilidad" ni "inseguridad" ante las últimas denuncias sobre supuestos intentos de secuestro de menores en la región, después de que las redes sociales se hayan llenado de avisos, alertas y mensajes que no proceden de fuentes oficiales.

El origen de esa oleada está en dos denuncias que ya son investigadas por las fuerzas de seguridad, una en Almendralejo y otra en Arroyo de San Serván, pero buena parte de los contenidos que están circulando no proceden de Policía Nacional, Guardia Civil, 112 ni de ninguna institución oficial.

Alerta en redes sociales que además incluye datos eróneos y sin contrastar. / |

Uno de los mensajes que más se ha compartido presenta los casos como una alerta general bajo expresiones como "protejamos a nuestros niños" o "esta situación puede repetirse". Sin embargo, mezcla información sobre los dos episodios denunciados con detalles que no han sido confirmados oficialmente y con recomendaciones presentadas como si fueran una comunicación institucional.

Dos denuncias en investigación

En Almendralejo, la Policía Nacional investiga la denuncia presentada por la familia de un menor de cinco años. Según el relato difundido por el padre, los hechos habrían ocurrido el pasado miércoles, sobre las 20.30 horas, en la estación de autobuses, cuando un hombre habría agarrado del brazo al niño y le habría dicho "vente conmigo, cariño". El menor habría logrado soltarse y el hombre se habría marchado.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que la Policía Nacional trabaja sobre la denuncia y que se están practicando diligencias. También ha señalado que se han visionado las cámaras de la zona "y no parece, en principio, que haya un intento de secuestro", aunque ha recalcado que la investigación continuará para esclarecer lo ocurrido.

El segundo caso se ha conocido en Arroyo de San Serván, donde una madre ha denunciado este lunes un supuesto intento de secuestro a su hija. Según la denuncia, un hombre habría intentado engañar a la menor ofreciéndole chucherías para llevársela en una furgoneta.

Sobre este caso, el delegado del Gobierno ha indicado que "no hay testigos, por lo tanto, no sabemos absolutamente nada más", y ha insistido en la necesidad de transmitir seguridad porque "se están diciendo cosas que generamos inseguridad".

Avisos que no son oficiales

La existencia de esas dos denuncias ha provocado una rápida difusión de mensajes en redes sociales, muchos de ellos acompañados de imágenes llamativas, símbolos de emergencia, teléfonos de atención y frases de advertencia. El problema es que esos carteles no son comunicaciones oficiales y pueden contribuir a extender el miedo entre las familias.

Hasta ahora, lo que consta son dos denuncias bajo investigación, no una alerta policial generalizada ni una comunicación institucional sobre una amenaza organizada. Tampoco se ha informado oficialmente de que ambos episodios estén relacionados entre sí.

"Creo que tenemos que dar seguridad y tranquilidad porque realmente estas cosas generan una alarma en las redes sociales, que puede ser absolutamente injustificada", ha señalado Quintana, que también ha negado la existencia de una denuncia similar en Mérida y ha advertido de que "podemos seguir acumulando bulos en muchos casos".

Por eso, conviene extremar la prudencia: una cosa es recordar a las familias que estén pendientes de los menores, y otra muy distinta es reenviar mensajes anónimos que añaden datos no contrastados o presentan como hechos confirmados situaciones que todavía están siendo investigadas.

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En caso de presenciar una situación sospechosa o tener información relevante, lo adecuado es comunicarlo directamente a la Policía Nacional, la Guardia Civil o el 112, y no contribuir a la difusión de cadenas o carteles sin origen claro.