La ONCE premia a la solidaridad que rompe barreras, con un guiño a El Periódico Extremadura

La Extremadura que cuida, incluye y acompaña tendrá este miércoles su reconocimiento en los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2026. La gala se celebrará a las 19.30 horas en el auditorio de FEVAL, en Don Benito, y distinguirá a personas, entidades, empresas y administraciones que han trabajado para derribar barreras y construir una sociedad más accesible.

Entre los galardonados estará Rocío Muñoz, periodista de El Periódico Extremadura, reconocida en la categoría de 'Programa, artículo o proyecto de comunicación' por su visibilización de la sordoceguera a través de un periodismo social y comprometido. Entre esos trabajos figura la historia de Cándido, un cacereño con sordoceguera que denunció las barreras que encuentra en algo tan cotidiano como moverse por su barrio. "Me da mucho miedo pasear con las obras. Nosotros también vivimos aquí", relató en un reportaje. Otro de sus textos puso el foco en el centenar de personas con sordoceguera que viven en la región, una realidad que muchas veces se descubre a través del tacto, de manos que guían y acompañan.

Reconocimiento autonómico

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE son la mayor distinción que concede la organización a nivel autonómico. Su objetivo es reconocer a quienes destacan por su labor solidaria y por su contribución a una sociedad más justa, inclusiva y accesible.

A la gala asistirán, entre otros, José Luis Pinto, vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial del Consejo General de la ONCE; Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura; Manuel Naharro, presidente de la Asamblea de Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Elisabeth Medina, alcaldesa de Don Benito; Sara García, consejera de Salud y Atención a la Dependencia; y Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Serena.

Rocío Muñoz, periodista de El Periódico Extremadura, en la redacción de la sede central de este diario. / Ángel García Collado

Los premiados y los responsables del Grupo Social ONCE atenderán entrevistas desde 30 minutos antes del comienzo del acto. A las 19.20 horas se realizará un photocall para los medios gráficos interesados.

Todos los premiados

Recibirán también los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2026 el colectivo ASDE-Scouts de Extremadura, el escritor Jesús Sánchez Adalid, Huerta Dehesa El Alcornocal (Iberitos) y el Ayuntamiento de Almendralejo.

El premio en la categoría de Institución, Organización, Entidad u ONG será para ASDE-Scouts de Extremadura, por su trayectoria en la promoción de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la infancia y la juventud.

En la categoría de Persona Física, el galardón recaerá en Jesús Sánchez Adalid, escritor de Villanueva de la Serena, por su compromiso con la accesibilidad cultural y por facilitar que sus obras puedan adaptarse a formatos accesibles para personas ciegas o con discapacidad visual.

Empresa y administración

En el apartado de Empresa, el reconocimiento será para Huerta Dehesa El Alcornocal (Iberitos), por su apuesta por la inclusión laboral de personas con discapacidad y por incorporar la diversidad como parte de su cultura empresarial.

El premio a la Administración Pública será para el Ayuntamiento de Almendralejo, por el programa "Promoción de la Autonomía – Servicios de Proximidad. Acompañamiento a la Soledad no Deseada", implantado en 2021 para mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas.

El programa, gestionado por los Servicios Sociales municipales con financiación del SEPAD, ha atendido 203 domicilios desde su puesta en marcha y ofrece acompañamiento, apoyo sociosanitario y colaboración del voluntariado local para reducir el impacto de la soledad no deseada.

En definitiva, la gala reunirá este miércoles distintas formas de compromiso: el periodismo social que da luz a realidades invisibles, la educación en valores, la cultura accesible, el empleo inclusivo y el acompañamiento a quienes viven solos.