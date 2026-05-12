Los dos proyectos empresariales que toman impulso para atraer más de 1.600 millones a Extremadura

La Junta de Extremadura ha dado este martes un impulso administrativo a dos proyectos empresariales llamados a tener impacto económico y laboral en la región. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) del futuro centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata y de la ampliación del matadero de Estirpe Negra, situado entre Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra.

Entre ambos proyectos suman una inversión prevista de más de 1.600 millones de euros y casi 300 empleos directos nuevos. La figura PREMIA supone, en la práctica, que la Administración autonómica reconoce el interés estratégico de estas iniciativas y permite priorizar su tramitación, con el objetivo de facilitar su desarrollo.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha informado de estos acuerdos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la primera reunión del nuevo Ejecutivo regional con una agenda ordinaria de asuntos de gestión.

Un centro de datos en Navalmoral

El proyecto de mayor volumen económico es el centro de datos que Merlin Properties impulsa en Navalmoral de la Mata. En concreto, el centro de datos se ubicará en la parcela I-64 del Parque Industrial Norte de Extremadura, con una superficie total de 206.752 metros cuadrados. El proyecto contempla la creación de una nueva empresa, con un volumen de inversión previsto superior a 1.600 millones de euros y la creación de 250 empleos.

La declaración como PREMIA refuerza el carácter estratégico de una actuación que sitúa a Navalmoral en el mapa de las grandes infraestructuras digitales y que puede tener un efecto añadido sobre otros sectores vinculados a la energía, la tecnología, los servicios especializados y la construcción.

La ampliación de Estirpe Negra

El segundo proyecto declarado de interés autonómico ha sido la ampliación del matadero de Estirpe Negra, ubicado entre Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra. En este caso, la inversión prevista alcanza los 13,8 millones de euros.

La actuación permitirá ampliar las instalaciones y crear 22 nuevos empleos, que se sumarán a los 96 puestos de trabajo ya existentes. La decisión supone también un respaldo a la industria agroalimentaria del sur de la provincia de Badajoz y a una actividad ligada al territorio y al empleo en el medio rural.

Jamones de Estirpe Negra. / El Periódico

La ampliación de la planta se proyecta en las parcelas 93 y 1B del polígono 2 de Bodonal de la Sierra y la parcela 70 del polígono 40 de Fregenal de la Sierra, que ocupan una superficie de más de 138.000 metros cuadrados.

La actividad desarrollada en esta planta comprende un proceso industrial cárnico completo, que integra todas las etapas necesarias para la elaboración, curación, adobo, envasado y expedición de jamones, paletas, embutidos y lomos, desde la recepción de la materia prima hasta el acondicionamiento final.

Según la Junta, las nuevas inversiones proyectadas tienen como finalidad incrementar la capacidad productiva, ordenar flujos industriales, optimizar la eficiencia, reforzar la seguridad alimentaria, mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y garantizar la competitividad futura de la marca.

Tramitación acortada

Con el calificativo de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia), la Junta de Extremadura reconoce y facilita los proyectos empresariales con un impacto significativo en la economía local y el empleo, entendiendo como tal aquellos que en una fase inicial superan los 10 millones de euros de inversión y la creación de 20 empleos directos, que deben elevarse al menos a 50 en el año siguiente.

La declaración conlleva el carácter preferente y de urgencia para toda la tramitación autonómica (incluye servidumbres de paso, líneas de transporte, distribución de energía o canalizaciones) con una reducción a la mitad de los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, y la posibilidad de sustitución de la licencia urbanística o, en su caso, la licencia de obras y usos provisionales. Asimismo, se conceden ayudas directas a la formación de mano de obra.

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De acuerdo con la normativa aplicable, los proyectos PREMIA pueden pertenecer a cualquier sector de actividad empresarial, a excepción de los sectores inmobiliario, financiero, energético, del juego o minero, exceptuándose, en este último caso, los proyectos relativos a la explotación de recursos de minerales del litio, que sí podrían obtener la calificación. Pueden estar enfocados tanto a la creación de una nueva empresa como a la ampliación de una ya existente.